COMMISSION EXÉCUTIVE NATIONALE UGTA 10 radiations pour mettre de l'ordre dans la maison

Le secrétaire général de la puissante Ugta, Abdelmadjid Sidi Said, vient de frapper lourdement à Oran. En effet, et à l'issue de la 3ème session de la Commission exécutive nationale CEN, instance suprême du syndicat, pas moins de 10 membres dont Mohamed Tayeb Hamarnia, ont été radiés des rangs de la maison Ugta. C'est ce qu'annonce un communiqué parvenu à notre rédaction: «Parmi les points débattus, inscrits à l'ordre du jour, la Commission exécutive nationale a examiné le rapport de la commission de discipline et a adopté à l'unanimité, par 171 membres présents, la Résolution de radiation de 10 membres dont Mohamed Tayeb Hamarnia, des rangs de l'Ugta». C'est dans l'enceinte de l'hôtel Méridien à Oran que quelque 181 membres de la CEN étaient conviés à écouter le discours du chef de file de l'Ugta Abdelmadjid Sidi Saïd. Ce dernier qui a usé d'un propos tempéré et empreint de sagesse, a rappelé les acquis sociaux et défendu la stabilité sociale. L'on désigne Hamarnia de meneur de la contestation au sein du plus vieux syndicat.

Comme attendu, Sidi Saïd n'a pas manqué de saisir le rendez-vous d'Oran pour donner un grand coup de pied dans la fourmilière, mettant à nu ses détracteurs. C'est donc sur fond de contestation intestine que le patron de la Centrale syndicale a préféré prendre les devants et entamer une épuration dans les rangs. La sentence de ce 14 mars était inéluctable d'autant que Sidi Saïd s'est montré très actif ces dernières semaines, et n'a pas hésité à prendre l'offensive pour débusquer ses détracteurs. Notons qu'à l'ouverture des travaux de la 3e session de la Commission exécutive CEN de l'Ugta, tenue à l'hôtel Méridien d'Oran, en présence du ministre du Travail, Mourad Zemali, Sidi Saïd a fait un long discours. Bien des passages de son allocution pointaient du doigt les frondeurs. Auparavant, Sidi Saïd avait appelé à l'union des membres de la Centrale syndicale. De nombreuses fédérations de l'Ugta, réunies à la Maison du peuple, ont fait le serment de fidélité et tiré à boulets rouges sur les «redresseurs».