TIARET Son frère l'écrase pour accaparer sa part d'héritage

Il était 9h du matin quand M. Tahar, 48 ans, s'est rendu au domicile de sa soeur cadette, Rokia. C'est en bas de l'immeuble que le frère va violemment se disputer avec sa soeur avant de décider, emporté par la colère, de monter en voiture et de lui foncer dessus. Ne semblant pas avoir assouvi son ressentiment après l'affront que lui a fait subir sa jeune soeur, il lui asséna un coup de poignard au thorax, la laissant pour morte juste en bas de chez elle, dans le quartier Djerrar Ben Abdellah, dans la commune d'Al Hamadia à Tiaret. L'auteur de ce fratricide a été arrêté et les éléments de la Gendarmerie nationale ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de ce crime. Selon des sources locales, le différend entre l'accusé et la victime, une élue locale, est lié à une histoire d'héritage.