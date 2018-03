MONTÉS ET FABRIQUÉS EN ALGÉRIE Les prix des véhicules rendus publics

Il faut savoir que les prix annoncés sont hors taxes.

Le ministère de l'Industrie et des Mines a rendu publiques hier, les listes des prix de sortie d'usine des véhicules légers montés ou fabriqués en Algérie, dans le cadre de ses efforts pour veiller à ce que les tarifs de la production automobile nationale ne soient pas supérieurs à ceux de l'importation.

Pour ce qui est des véhicules montés par la SPA Renault Production Algérie, la liste des prix des véhicules sortis d'usine mentionne que les Symbol en version essence (1.2 D12) et essence (1.6 D16) sont cédés respectivement à 1 140 778 DA et 1 376 653 DA, alors que la diesel coûte 1 607 614 DA. La valeur de la Dacia Sandero Stepway à moteur essence (1.6) est de 1 346 414 DA, alors que celle à moteur diesel (1.5) coûte 1 490 373 DA. Par ailleurs, les prix des voitures de type I10 Grand, montées par la Sarl Tahkout Manufacturing Company (TMC), varient entre 1 534 572 et 1 674 600 DA en fonction des versions essence ou diesel et aussi la puissance du moteur. Les prix des deux versions de la I20, proposées par TMC, sont respectivement de 1 950 000 DA et 1 970 000 DA, pendant que la Accent, montée dans trois versions différentes, coûte entre 1 752 349 DA et 1 902 349 DA.

Les deux versions de Elantra de TMC sont vendues à leur sortie d'usine à respectivement 2 520 000 et 2 670 000 DA, alors que la Creta coûte 2 610 242 DA en version 1.6 (GL TCI 6MT) et 2 760 242 DA en version 1.6 (GL TCI 6AT).

Tahkout Manufacturing Company fabrique, d'autre part, le véhicule Tucsonn en deux versions. La première est cédée à 3 956 144 et la seconde à 4 756 144 DA.

La Santafe monté par cette même société coûte 4 974 132 millions DA. S'agissant de la liste des prix des produits de la SPA Gloviz (KIA) elle indique que la nouvelle Picanto coûte entre 1 413 437 et 1 816 798 DA, la nouvelle RIO est cédée entre 1 889 235 et 2 348 511 DA, la Sportage varie entre 3 503 353 et 4 697 471 DA, alors que la Cerato coûte, en fonction de ses différentes versions, entre 1 906 116 et 2 623 744 DA. La K2700 et la New K2500, produites, elles aussi par la SPA Gloviz, coûtent respectivement 2 776 798 et 2 782 355 DA.

Concernant les véhicules légers fabriqués par la SPA Sovac Production Algérie, la liste des prix relève que les deux versions de la Skoda modèle Octavia coûtent respectivement 2 490 000 et 3 500 000 DA, la Seat Ibiza est cédée entre 1 653 000 et 1 950 000 DA, la Golf coûte entre 2 490 000 et 3 600 000 DA, alors que le Caddy est proposé entre 2 110 000 et 3 534 000 DA.

