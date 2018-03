ÉRADICATION TOTALE DES BIDONVILLES DE LA CAPITALE Plus de 80 000 familles concernées

Par Abdelkrim AMARNI -

Quelque 400 000 citoyens, qui en sont issus, ont été relogés depuis juin 2014.

Le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, a affirmé, jeudi à Alger, que plus de 80 000 familles issues des bidonvilles ont été relogées dans la wilaya d'Alger depuis le lancement des opérations de relogement en 2014.

S'exprimant en marge d'une rencontre entre les walis de la République et les préfets français, Zoukh a indiqué que «plus de 80 000 familles, totalisant près de 400 000 citoyens», issues des bidonvilles et des habitations précaires ont été relogées depuis le lancement des grandes opérations de relogement en juin 2014.

Après avoir rappelé que les opérations de relogement se poursuivent toujours, le wali d'Alger a indiqué que l'objectif étant l'éradication définitive des bidonvilles et des habitations précaires qui ternissent l'image de la capitale à l'effet de faire d'Alger une métropole qui reflète les normes internationales dévolues aux grandes villes du monde.

L'Algérie, à l'instar de plusieurs pays dans le monde, «a franchi des pas gigantesques» en matière d'éradication de l'habitat précaire, de l'aménagement du territoire et d'embellissement de l'environnement, a estimé Zoukh.

Le wali d'Alger a indiqué, par ailleurs, que le partenariat entre l'Algérie et l'Espagne dans le domaine de la régulation du trafic routier permettra de résorber quelque peu les embouteillages dans la capitale. Zoukh a également annoncé la tenue en juin prochain d'une conférence sur les «villes intelligentes».

Mercredi, le wali d'Alger Zoukh avait indiqué qu'une nouvelle opération de relogement a été programmée pour les prochains mois par ses services. Avant d'animer une conférence de presse sur cette seconde étape de la 23ème opération de relogement, qui concerne 2 000 familles, le wali a indiqué qu'une 24ème était programmée avant le mois de Ramadhan, soit avant la mi-mai 2018. Les familles concernées par cette prochaine opération, sont celles occupant des caves, des habitations précaires, mais aussi les familles occupant des logements que le métro d'Alger a impactés.

Cette opération de relogement, qui doit avoir lieu avant le Ramadhan prochain, concernera quelque 6 000 à 8 000 familles occupant des habitations précaires, mais aussi des logements exigus, a affirmé mercredi dernier le wali d'Alger.

Après l'achèvement de la troisième étape de la 23ème opération de relogement en cours, qui concerne 3 000 familles et dont il n'a pas fixé la date, il sera procédé, avant le Ramadhan prochain, au lancement de la 24ème opération au profit de 6 000 à 8 000 familles occupant des habitations précaires, a encore indiqué Zoukh, lors d'une conférence de presse animée à l'occasion du lancement de la deuxième étape de la 23ème opération de relogement qui concerne plus de 2 000 familles.