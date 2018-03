PRÉPARATION DE LA SAISON ESTIVALE 7 milliards pour Tigzirt et Azeffoun

Par Aomar MOHELLEBI -

Au total, 33 projets sont en cours de réalisation dans la wilaya de Tizi Ouzou dans le secteur du tourisme.

A trois mois du coup d'envoi officiel de la saison estivale 2018, les préparatifs battent leur plein dans la wilaya de Tizi Ouzou. Aussi bien au niveau de la direction du tourisme de la wilaya de Tizi Ouzou que dans les mairies concernées, à savoir Tigzirt, Azeffoun et Ath Chafaa, toutes les parties impliquées dans ce secteur s'attellent à réunir l'ensemble des conditions nécessaires pour offrir un meilleur cadre d'accueil aux millions d'estivants qui se ruent annuellement sur les plages de la région. Il faut dire que compte tenu de la grande affluence enregistrée sur les huit plages autorisées à la baignade que comptent les deux daïras de Tigzirt et Azeffoun, la mission ne sera pas facile. Mais des efforts sont fournis pour écarter le maximum d'écueils. C'est ainsi qu'un budget de sept milliards de centimes vient d'être dégagé par le ministère concerné au profit des deux localités balnéaires, très convoitées par les estivants. Cette somme sera répartie équitablement entre les deux daïras de Tigzirt et Azeffoun. Les sept milliards seront employés spécialement dans l'aménagement des plages et de tous les espaces qui sont en relation directe avec ces dernières comme les espaces de stationnement, les pistes qui mènent des routes principales vers les plages, les postes de surveillance des éléments de la Protection civile et des services de sécurité, etc. La wilaya de Tizi Ouzou, notamment ses villes côtières, ne cesse d'enregistrer, chaque année, des hausses en nombre d'estivants en provenance des quatre coins du pays.

C'est pourquoi, la nécessité devient de plus en plus impérieuse pour oeuvrer à revoir à la hausse les capacités d'accueil des établissements hôteliers et autres infrastructures ayant cette vocation comme les auberges de jeunes.

Au total, 33 projets sont en cours de réalisation dans la wilaya de Tizi Ouzou dans le secteur du tourisme et la réception d'une partie de ces derniers ne saurait tarder d'après les responsables du secteur. En plus des hôtels, la wilaya de Tizi Ouzou a aussi bénéficié d'un complexe touristique et d'un parc aquatique. Ces projets s'ajoutent à l'opération de réhabilitation des principaux hôtels étatiques que compte la wilaya et qui est en cours depuis plusieurs mois. Les hôtels concernés par ces travaux de réfection sont, pour rappel, Lala Khedidja, Belloua et Amraoua, au chef-lieu de wilaya ainsi que Tamgout de Yakouren, Le bracelet d'argent de Ath Yanni ainsi que El Arz de Tala Guilef. L'augmentation des capacités d'accueil s'impose dans la wilaya de Tizi Ouzou aussi pour faire face à la forte affluence des visiteurs sur les différents festivals et fêtes nationales et locales qui se tiennent tout au long de l'été dans les 21 daïras que compte la wilaya. A lui seul, le festival Racont-Arts, qu'organise chaque année la ligue des arts cinématographiques et dramatiques de la wilaya de Tizi Ouzou reçoit la visite de milliers de visiteurs quotidiennement. Cette année, les organisateurs de ce festival exceptionnel, auquel participent des visiteurs étrangers, se tiendra au village Tiferdout, sur les hauteurs du Djurdjura, non loin de Aïn El Hammam. Les organisateurs sont restés fidèles à la tradition qui consiste à tenir ce festival dans l'un des villages qui ont été élus les plus propres de la wilaya dans le cadre du concours «Rabah Aissat» qu'organise l'Assemblée populaire de wilaya, en hommage à son ancien président assassiné à Aïn Zaouia, près de Draâ El Mizan. Cette 15ème édition, programmée durant le mois de juillet prochain sera un hommage à Fadhma N'soumer et à Kamel Amzal, ont précisé les organisateurs. Il faut ajouter à ce festival, la célèbre fête du bijou d'Ath Yanni et le festival du tapis d'Ath Hicham sans oublier le festival de la poterie de Maâtkas, etc.