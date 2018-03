CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DES COMMUNES Le gaspillage fait grimper la facture

Par Bouzid CHALABI -

La rationalisation de la consommation énergétique dans les collectivités locales revêt une importance cruciale au vu du volume de la facture des 1 541 communes dans le budget de l'Etat.

Les dépenses budgétaires des collectivités locales, particulièrement celles liées à la consommation d'électricité, sont indéniablement exorbitantes. Qu'on en juge: la facture de l'éclairage public, à travers tout le territoire national, s'élève annuellement à 13 milliards DA alors que les créances non payées sont estimées à 4,8 milliards de DA. Un coût que le gouvernement n'est plus en mesure de tolérer. Ce qui veut dire que les responsables et les gestionnaires des collectivités locales vont devoir faire en sorte que leur facture de consommation énergétique soit moins élevée. Les voies et les moyens pour y arriver ont été abordés lors d'une conférence sur l'efficacité énergétique dans les collectivités locales organisées jeudi dernier et où étaient présents le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales Nouredine Bedoui et le ministre de l'Energie Mustapha Guitouni ainsi qu'un nombre élevé de P/APC.

Dans son intervention, Bedoui a souligné que le rôle des collectivités doit se traduire à travers la généralisation de l'utilisation de l'énergie solaire, par l'acquisition d'équipements à faible consommation d'énergie et l'adoption de comportements de nature à réduire la consommation, notamment en matière d'éclairage public, des établissements administratifs, écoles, mosquées ainsi qu'au niveau des structures publiques situées dans les zones enclavées, les régions agricoles et les espaces d'activités. Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs fait savoir «que l'objectif escompté était de mettre en place un nouveau modèle pour la consommation de l'énergie au niveau des collectivités locales, axé sur une consommation rationnelle et l'utilisation de toutes les alternatives possibles pour maîtriser les coûts». Comme il a expliqué dans ce contexte que les factures de l'électricité et du gaz étaient devenues un lourd fardeau pour les budgets des communes, particulièrement l'éclairage public, premier consommateur d'énergie. Et de déclarer enfin: «Un programme ambitieux a été tracé pour développer l'utilisation des énergies renouvelables au niveau des territoires et des biens dépendant des collectivités locales, ce qui contribuera à réduire les niveaux de consommation de l'énergie électrique.» De son côté, le ministre de l'Energie a d'emblée souligné que les communes consommaient beaucoup trop d'électricité. «Preuve à l'appui: plus de 80% de l'énergie produite dans le pays était consommée au niveau des collectivités» a-t-il dit. Pour inverser cette tendance, Guitouni a appelé à intensifier les actions de sensibilisation en vue de rationaliser la consommation de l'énergie. Guitouni a par ailleurs indiqué que dans le cadre de l'application des instructions du président de la République, lors de la rencontre nationale d'orientation ayant regroupé les élus locaux à Alger, une circulaire interministérielle a été signée entre les départements de l'énergie et de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, précisant que ce document représente une feuille de route concernant les mesures à prendre par les collectivités locales pour la rationalisation de la consommation d'énergie, tout en s'orientant vers les énergies renouvelables en vue de mieux répondre à leurs besoins. «Cette circulaire vise à la mise en place d'un nouveau modèle de consommation au niveau des collectivités locales, basé sur la consécration de l'efficacité énergétique et l'activation d'un développement économique. responsable et durable pour insuffler une nouvelle dynamique au développement local» a expliqué Guitouni.

Intervenant lors de la conférence, Nahla Kheddadj, sous-directrice au ministère de l'Intérieur a rappelé que l'objectif de l'organisation de cette conférence était de «sensibiliser à l'importance de la promotion de l'efficacité énergétique dans les collectivités locales» mettant en avant «la mise en place d'un nouveau modèle de consommation fondé sur la rationalisation de la consommation énergétique et la transition graduelle vers les énergies renouvelables». Il est nécessaire d'oeuvrer à la réduction des charges budgétaires des collectivités locales en matière d'électricité et de gaz, relevant le fait que la facture de consommation de ces deux matières représentait de 2 à 5% de l'ensemble des dépenses de gestion de la commune, notamment, a-t-elle poursuivi, soulignant que la conjoncture exige une rationalisation des dépenses en plus de la préservation de l'environnement à travers la réduction des émissions de gaz et la création d'emplois. «Les collectivités locales peuvent réaliser l'efficacité énergétique à travers de simples pratiques en matière d'utilisation des lampes à faible consommation, tout en s'orientant vers les énergies renouvelables, notamment en matière d'éclairage public», a-t-elle ajouté. Concernant les problèmes auxquels sont confrontés les collectivités locales en matière d'énergie, Nahla Kheddadj a évoqué l'incapacité des communes à s'acquitter des factures d'électricité et du gaz, précisant que l'éclairage public représente 77% de leur consommation d'énergie. Parmi les solutions proposées, cette dernière a mis en avant l'impératif de relancer le plan de sensibilisation sur l'utilisation des lampes économiques «LED» et un programme ambitieux pour exploiter l'énergie solaire dans la production de l'électricité. Soulignons enfin que le ministre de l'Energie a appelé le groupe Sonelgaz à accompagner les collectivités locales dans le programme de rationalisation de la consommation énergétique, indiquant que «le rôle de Sonelgaz ne se limite pas uniquement à exiger des communes le paiement des créances ou à procéder à la coupure de courant, mais d'oeuvrer également à sensibiliser les milieux des collectivités locales pour une consommation rationnelle», a-t-il estimé.