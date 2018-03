APC Bedoui booste les élus locaux

Par Ilhem TERKI -

Il les a instruits à valoriser les atouts de développement de leurs communes.

Son message est clair et précis. Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nouredine Bedoui, a invité les présidents des Assemblées populaires communales (P/APC) à trouver des solutions à même de valoriser les atouts de développement de leurs communes.

Dans son allocution, lors d'une conférence sur l'efficacité énergétique dans les collectivités locales, organisée avant-hier au Centre internationale des conférences (CIC) Abdelatif Rahal, à Alger, Bedoui a indiqué: «Vous (P/APC) entamez un nouveau mandat électoral avec tout ce qu'il comporte de défis (...), vos communes recèlent des atouts de développement que chaque assemblée élue doit valoriser.» Il ajoute, «cet objectif ne saurait se réaliser sans l'adoption des principes du développement durable, notamment le recours aux énergies propres et renouvelables et la rationalisation de leur consommation dans le cadre d'une économie circulaire, en sus de l'utilisation des nouvelles techniques de gestion intelligente des villes».Il a fait savoir, dans ce sens, que son département ministériel avait franchi de grands pas en termes de modernisation de ses institutions, mais demeure toutefois au début de son parcours. «Nous sommes sur le point de préparer de nouveaux ateliers qui vont changer radicalement la vision des responsables locaux dans la gestion locale», a affirmé le ministre en appelant les responsables locaux à se préparer à ce changement.

Par ailleurs, le ministre, a expliqué que la transition énergétique figure parmi les thèmes importants de ce changement, qui, selon lui, «semble difficile pour certains, mais il est nécessaire et nous allons le faire de façon progressive jusqu'à l'atteinte des objectifs escomptés». Afin d'arriver à l'objectif souhaité, il fait savoir que la coopération et la contribution sont plus qu'importante à ce stade.

Que tous les auxiliaires sont impliqués directement pour la réussite de ce plan. «Toutes les communes doivent élaborer un plan d'action local pour la promotion des énergies renouvelables, et partant, réaliser l'efficacité énergétique attendue et attribuer un budget annuel pour sa mise en oeuvre», souligne-t-il. Concernant la formation du personnel, Bedoui a fait état de la programmation de deux sessions de formation dans le domaine des énergies renouvelables au profit de 116 techniciens et attachés au cabinet, et ce à travers les 48 wilayas du pays, soulignant le lancement, durant 2018, des programmes de formation pour les chargés de l'énergie au niveau de chaque commune.