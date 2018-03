PARTICIPATION, CONTRIBUTION ET DÉVELOPPEMENT DE LA FEMME L'Algérienne au coeur de la politique

Par Ilhem TERKI -

La contribution de la gent féminine dans le développement de la société, sa participation et le rôle qu'elle mène dans la vie politique n'est pas un secret. Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nouredine Bedoui organise aujourd'hui, et demain, sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, une conférence internationale sous le thème «La promotion de la participation politique de la femme, appui essentiel aux processus de la réforme politique et du développement durable», a indiqué le département de l'intérieur dans un communiqué.

L'activité se tient au Palais des nations, elle s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des actions du programme de coopération, visant la promotion de la participation politique des femmes, engagé entre le ministère de l'Intérieur et les agences onusiennes que sont le Programme des Nations unies pour le Développement (Pnud) et ONU-Femmes. La même source fait savoir, que cette conférence internationale a pour objectif principal, la mise en exergue des efforts consentis par l'Etat algérien en faveur de la promotion des droits politiques des femmes et de tirer profit des expériences internationales réussies dans les domaines de promotion des droits politiques des femmes et de l'intégration de l'approche du genre dans le processus du développement humain durable. Par ailleurs, la rencontre «verra la présence d'environ 1 000 participants nationaux et étrangers et plus de 17 experts internationaux», souligne le communiqué, en précisant que les participants aborderont différents thèmes au sein des panels débats!

Dans le même sillage, il est important de rappeler que les activités politiques des femmes sont de plus en plus visibles.

La participation des femmes dans les assemblées élues est d'une importance majeure pour l'équilibre des intérêts des citoyens. Il faut dire qu'aujourd'hui la représentation concrète des femmes dans les principales institutions exécutives et législatives permet d'influer sur la prise de décisions politiques. Actuellement, l'Algérie occupe une bonne place mondiale en termes de représentation des femmes au Parlement.

Dans ce sens, on rappelle que les amendements apportés à la Constitution en 2008 et les réformes des lois sur les élections, ont permis d'accroître la représentation des femmes à l'Assemblée populaire nationale à 31,6% aux élections de 2012.

Depuis cet amendement, l'Algérie est devenue le premier pays arabe à dépasser le seuil des 30% nécessaires, pour constituer une masse critique effective de parlementaires. Cette place confirme la participation grandissante des femmes algériennes à la vie politique. Enfin, le meilleur reste à venir...