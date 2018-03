A AZAZGA ET À MAÂTKAS, CETTE SEMAINE Deux fêtes en l'honneur de l'olivier

Par Kamel BOUDJADI -

Les organisateurs prévoient d'en faire une véritable tradition locale

Les anciens ont toujours exprimé leur gratitude envers cet arbre millénaire par des pratiques et rituels divers.

L'olivier sera à l'honneur cette semaine dans la wilaya de Tizi Ouzou. Deux fêtes grandioses seront consacrées à cet arbre millénaire qui a nourri les populations durant les périodes les plus difficiles. L'olivier est, de l'avis de beaucoup, la dernière digue face au rouleau compresseur de l'industrie agroalimentaire moderne qui se soucie peu de la santé de l'être humain. Ce sera tout d'abord aujourd'hui et demain dimanche au village Ifigha situé dans la commune de Azazga. Une fête est à sa deuxième édition pour promouvoir la production oléicole locale très riche et variée. Les organisateurs qui prévoient d'en faire une véritable tradition locale, ont préparé un riche programme fait de conférences et d'expositions destinées à la vente d'huile d'olive avec la participation des producteurs locaux.

A la clôture de cette fête au nord-est de la wilaya, une autre débutera du côté du sud-ouest. Elle se tiendra quatre journées au niveau du village Aït Zaïm dans la commune de Maâtkas. Cette fête qui est à sa 8ème édition s'impose désormais comme une tradition. A chaque fin de saison de récolte, les jeunes du village regroupés dans une association lancent cette fête qui sert à la promotion de la production de l'huile d'olive. Cette fête en l'honneur de l'olivier sera donc marquée par des expositions de producteurs locaux mais également ceux venus d'autres communes et d'autres wilayas. Les organisateurs ont également préparé des conférences de vulgarisation animées par les techniciens de l'université de Tizi Ouzou et des services de l'agriculture de la wilaya de Tizi Ouzou. Un grand gala sera organisé à la clôture de la fête. En fait, la célébration de l'olivier a toujours fait partie intégrante de la tradition locale. Les anciens ont toujours exprimé leur gratitude envers cet arbre millénaire par des pratiques et rituels divers. Les anciens ne vénèrent pas l'olivier pour sa richesse matérielle en huile d'olive. Ils manifestent également un attachement sentimental parce qu'en fait, selon des vieux interrogés, cet arbre est le symbole de la continuité des générations. Grâce à sa longévité reconnue, l'olivier qui date depuis des siècles est un lien matériel avec les ancêtres qui l'ont planté, protégé et touché de leurs doigts. Ces arbres portent encore sur leur écorce la sueur de nos ancêtres au point d'exhaler encore la respiration de nos grand-mères qui le récoltaient chaque année. C'est dire que les gens ne sont pas attachés à l'olivier que pour son huile. Enfin, notons que cette année, la récolte a été exceptionnelle. Les estimations des services de l'agriculture qui tablaient sur neuf millions de litres d'huile d'olive sont largement dépassées. D'ailleurs, l'offre abondante a influé sur les prix qui sont restés stables. Hier, ce produit se vendait entre 600 et 700 dinars alors que l'année passée, les prix étaient de 800 dinars. Seul bémol dans cette symphonie universelle de satisfaction et d'autosatisfaction, l'huile d'olive de Kabylie n'est pas encore présente sur les places internationales. L'exportation de ce produit est encore nul à l'exception de quelques initiatives insignifiantes du point de vue économique global.