TIRMITINE Un mort et cinq blessés dans le dérapage d'un fourgon

Par Kamel BOUDJADI -

Un voyageur a trouvé la mort et cinq autres ont été blessés dans un accident de la circulation survenu ce jeudi à Tirmitine.

Un fourgon de transport de voyageurs assurant la ligne reliant cette commune au chef-lieu de wilaya a dérapé au lieudit Amegdoud au village Zerouda.

Les unités de la Protection civile de Tizi Ouzou et de Draâ Ben Khedda qui sont intervenues, ont extirpé les voyageurs blessés du fourgon qui s'était retrouvé au fond d'un ravin.

La victime, un homme de 44 ans a été évacué vers la morgue du CHU de Tizi Ouzou alors que les cinq autres voyageurs ont quitté les urgences dans la journée. Le communiqué de la Protection civile précise que les blessés sont tous de sexe masculin, âgés de 18, 19, 36, 47 et 68 ans.

Le fourgon de transport des voyageurs a été complètements endommagé.