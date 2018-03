UNE JOURNÉE DE L'ÉTUDIANT SE TIENT AUJOURD'HUI SAMEDI À L'INSIM L'enseignement supérieur privé se précise

Par Kamel BOUDJADI -

On annonce l'ouverture prochaine d'une première université privée en Algérie. Les contours de ce projet sont déjà finalisés.

La deuxième édition de la Journée de l'étudiant qu'organise l'Insim se tient à partir d'aujourd'hui au niveau de cet établissement situé dans la Nouvelle-Ville de Tizi Ouzou. Comme à l'accoutumée, ces journées seront entièrement dédiées à la réflexion sur les voies et moyens de parvenir à une économie diversifiée et complètement arrimée aux normes internationales dans tous les domaines. Pour ce faire, les organisateurs ont mis au point un programme très riche en conférences et communications, présentées par d'éminents économistes et spécialistes de tous les créneaux. Pour aujourd'hui, samedi, l'ouverture du cycle des communications sera assurée par M. Yettou, président-directeur général de YA Technologies. Dans sa conférence, il abordera le thème «le potentiel de l'entrepreneuriat à l'ère du tout-numérique». Pour sa part, M. Nafa Aziz, chercheur au Cread abordera la question de «l'impact des différents programmes pour un entrepreneuriat innovent en Algérie». C'est la deuxième communication qui se tiendra dans la matinée parallèlement aux différents stands d'expositions. La troisième conférence sera animée par M. Derder Adel, conseiller à la direction du groupe Condor qui abordera le sujet de «l'internationalisation de l'intelligence entrepreneuriale». Dans l'après-midi, les organisateurs ont pensé à programmer des rencontres entre les experts et les jeunes entrepreneurs. Ces derniers bénéficieront de plusieurs ateliers à l'instar de celui qui sera animé par Benarab Salim portant sur «le business Model». Il sera suivi d'un autre atelier mené par Khelifi Sofiane durant lequel sera abordé «le marketing en entreprise». «La fiscalité d'entreprise» est un autre atelier animé par Benane Ramdhane. Pour faire bénéficier au maximum les jeunes entrepreneurs de l'expertise des experts invités, d'autres rencontres se tiendront durant l'après-midi. Il sera question d'ailleurs de la technique du «Brainstorming, idée et énergie d'entreprendre», un atelier animé par Halata Amel.

Les jeunes entrepreneurs aborderont avec Benaïssa Younès, la question de savoir si son projet sera rentable avec, à la fin, les négociations commerciales, rencontre animée par Moukah Farouk. Les organisateurs de cette Journée de l'étudiant ont pensé, enfin terminer, avec le thème de «la veille stratégique animation» assurée par Khelliouati Karim et «les procédés de développement de la visibilité sur le site Web» animée par Iharkouken Idir. Il est à signaler par ailleurs que le développement de cet institut précurseur dans son domaine sera couronné par le passage à un stade supérieur qui est la prochaine ouverture d'une première université privée en Algérie. Les contours de ce projet sont déjà finalisés. Enfin, de l'avis de tous les experts rencontrés sur place, la Journée de l'étudiant qui s'affirme d'année en année est bénéfique aux étudiants de l'Insim, mais aussi à tous les étudiants des universités algériennes qui profitent de l'expertise des invités qui animent des conférences sur les dernières innovations en matière d'économie.