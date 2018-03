SACCAGE DU SIÈGE DE L'AMBASSADE D'ALGÉRIE À BAMAKO L'ambassadeur du Mali convoqué

Par Mohamed BOUFATAH -

Suite au saccage, lundi dernier, des locaux de l'ambassade d'Algérie au Mali par un groupe de manifestants, l'ambassadeur du Mali en Algérie a été convoqué ce jeudi par le ministère des Affaires étrangères, a indiqué le porte-parole du MAE, Abelaziz Ben Ali Cherif sur le site électronique Algérie Patriotique(AP).

L'ambassadeur malien a fait savoir que «les autorités maliennes ont ouvert une enquête sur ces manifestations», est-il souligné. Par ailleurs, les médias maliens avaient rapporté que les auteurs de ces attaques seraient «des migrants expulsés d'Algérie». Ces derniers «auraient saccagé les locaux de l'ambassade d' Algérie au Mali pour exprimer leur mécontentement», d'après la même source. Selon ces mêmes médias, «les manifestants indiquaient adresser par leur action un message fort à l'endroit des autorités algériennes qui les a rapatriés de force après leur avoir imposé des conditions d'accueil inhumaines». D'autre part, en attendant le résultat des enquêtes qui doivent être menées, certains observateurs indiquent que «des délinquants chauffés à blanc et manipulés par des commanditaires tapis dans l'ombre, auraient mené cette attaque dans un but géopolitique, visant notamment, à ramener l' Algérie à modifier sa position de principe de non-intervention de son armée hors de ses frontières. Il faut dire qu'il y a trop d'intervenants dans la crise au Mali, animée et nourrie par de multiples acteurs aux alliances complexes et changeantes. En tout cas, cette hypothèse paraît probable, d'autant plus que l'ambassade du Maroc, le pays qui a également expulsé des migrants maliens, n'a pas été la cible de ce genre d'attaques», explique-t-on encore. Pour rappel, un groupe de manifestants a attaqué lundi dernier les locaux de l'ambassade d'Algérie au Mali.

«Le gouvernement malien condamne cet acte inamical et informe qu'une enquête a été ouverte à l'effet d'en rechercher les auteurs et les commanditaires éventuels», a indiqué dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères du Mali.«Le gouvernement de la République du Mali exprime au gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ses regrets», a noté le communiqué. «Le gouvernement rappelle que les représentations des Etats et des institutions sont et demeurent inviolables et que toute violation de ses locaux et du personnel diplomatique constitue une atteinte à l'image du Mali», a-t-on souligné. «Le gouvernement assure le personnel de l'ambassade de la République algérienne démocratique et populaire et l'ensemble de la communauté diplomatique au Mali de son attachement au respect des conventions internationales et de sa détermination à assurer leur protection et garantir la sécurité de leurs lieux de travail et de résidence», a ajouté la même source. Par ailleurs, une relation particulière bâtie sur le bon voisinage, la solidarité et les relations séculaires entre leurs peuples, unit le Mali et l'Algérie.