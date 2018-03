HOCINE NECIB À PROPOS DE L'ALIMENTATION EN EAU "Elle connaîtra une amélioration notable"

Par Nadia BENAKLI -

S'exprimant en marge d'une séance plénière consacrée aux questions orales, jeudi dernier au Sénat, le ministre des Ressources en eau a tenu des propos rassurants.

Le scénario de l'été dernier ne sera pas reproduit. Les ménages seront bien alimentés en eau. Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a affirmé que l'alimentation en eau potable connaîtra une amélioration «notable» durant l'été prochain. S'exprimant en marge d'une séance plénière consacrée aux questions orales jeudi dernier au Sénat, Hocine Necib a tenu des propos rassurants. «Les citoyens relèveront une amélioration notable dans le service public de l'eau potable, durant l'été prochain, par rapport à l'été 2017, qui a connu des perturbations dans plusieurs wilayas», a-t-il certifié. Le ministre des Ressources en eau reste confiant sur les projets prévus pour la consolidation du réseau de distribution du secteur des ressources en eau, des petits projets communaux et des précipitations saisonnières importantes. Il a avancé les différents projets en cours, entre autres les projets de transfert du barrage de Mahouane vers Sétif, du barrage de Ourkis vers Oum El Bouaghi, de la station de dessalement d'eau de mer d'El Mactâa vers Mascara, de Chott El Gharbi vers le sud de Tlemcen, nord de Naâma et ouest de Sidi Bel Abbès et le projet de transfert du barrage de Tichy Haf vers Bord Bou-Arréridj. Depuis son retour à la tête du secteur, qui a coïncidé avec le problème de pénurie d'eau signalée à travers plusieurs régions du pays, le ministre a déployé d'énormes efforts, en multipliant sa présence sur le terrain pour éviter un tel scénario. Hocine Necib a rassuré les habitants des régions adjacentes aux barrages remplis à l'instar du barrage de Koudiat Asserdoun (Bouira), que ces structures répondaient aux normes internationales et ne constituaient aucun danger, eu égard aux moyens mobilisés en matière de contrôle du niveau des eaux. Interpellé sur les risques d'inondations comme celles ayant touché Mostaganem l'année dernière, le ministre a fait savoir qu'un programme est en cours pour la protection de la wilaya, prévoyant plusieurs projets financés par le Fonds national de l'eau et de la Caisse nationale de solidarité et de garantie des collectivités locales. Ces projets concerneront, a-t-il expliqué, les côtés bas et hauts de la région Bordjia. Par ailleurs, il a annoncé qu'une étude détaillée sur l'aménagement de l'oued Chlef sur 22 km a été élaborée, suite aux nombreuses inondations ayant endommagé des terres agricoles, des récoltes, des chemins de wilaya et le réseau d'assainissement. «Les travaux d'aménagement de Oued Chlef, le plus important en Algérie, seront lancés dès la réception des crédits nécessaires», a fait savoir le ministre, en précisant qu'un travail de réflexion était engagé pour transférer les excédents de l'oued vers les communes qui connaissent des problèmes en matière d'alimentation en eau potable. Revenant à la wilaya d'El Oued, Necib a parlé d'une étude globale pour la réutilisation des eaux produites par les stations d'épuration dans l'irrigation agricole dans la wilaya qui est en préparation. Selon lui, les eaux usées épurées ne présentent aucun danger pour la santé des citoyens.