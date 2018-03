SEMAINE DE LA QUALITÉ À ANNABA Les citoyens redécouvrent les produits locaux

Par Wahida BAHRI -

Initier le consommateur à mieux consommer, choisir des produits «made in bladi», est un cheval de bataille, gagnant à moyen et long terme.

Un challenge difficile, aux résultats certains, pour peu que les instances concernées par la promotion de la qualité des produits consommés, ne se limitent pas aux actions ponctuelles, tel l'événement en cours, initié à l'échelle nationale, par le ministère du Commerce. La manifestation vise, tout autant à Annaba que dans les autres wilayas d'Algérie, à la sensibilisation et à la vulgarisation de la qualité de la production nationale dans tous ses segments. Ainsi, suivant cette démarche, la direction du commerce de la wilaya de Annaba a, pour l'occasion, mis en place un programme, avec au centre deux segments importants, la santé du consommateur et la promotion du produit national. A cet effet, une exposition dédiée à une panoplie de produits locaux et nationaux, se tient au Palais de la culture et des arts de Annaba, et devra durer jusqu'au 18 du mois en cours.

L'activité devra permettre aux consommateurs de mieux connaître le produit local et national, en vue de le sensibiliser et les encourager davantage à sa consommation. Les objectifs tracés par les acteurs en charge de l'événement, ont ciblé notamment les risques liés au non- respect des règles de présentation, de préparation ou de consommation de produits non conformes, sur la santé et la sécurité du consommateur. Il faut dire que le consommateur se taille la part du lion dans ce domaine, puisque c'est de son intérêt qu'il s'agit. En témoigne le calendrier des activités de la circonstance, qui se focalise sur la vulgarisation et le développement du droit et de la culture de la consommation, entre autres. Un processus devant impérativement impliquer tout un chacun. D'ailleurs, c'est là le mot d'ordre de Rabah Belhout, directeur de wilaya du commerce à Annaba, qui, lors de son allocution, a insisté sur la protection de la santé du consommateur, mais surtout sur la promotion du produit made in Algeria. Pour cela, les diverses contributions, communications et expositions préparées par les participants, de l'université, des services administratifs collaborateurs, associations de protection des consommateurs, patronal et opérateurs économiques, devront contribuer un tant soit peu, à l'explication de quelques volets, liés directement au concept de consommation et l'impact du produit local et national sur la santé du consommateur. Qu'il s'agisse de produits alimentaires, électroménagers ou autres, l'enjeu de la consommation de produits, le plus souvent d'origine douteuse, est grave, quand on considère les nouvelles pathologies enregistrées en milieu médical... Ainsi, à travers cette action et toutes celles qui suivront, certainement, la promotion de la qualité des produits fabriqués localement et au niveau national, le premier principe est de passer par une sensibilisation et une vulgarisation, bien ciblées. Tel le cas, pour cette semaine de la qualité à Annaba où les participants ont orienté leurs travaux sur la prévention des accidents domestiques et des intoxications alimentaires, entre autres. Par ailleurs, coïncidant avec la célébration, aujourd'hui jeudi, de la Journée mondiale des droits des consommateurs, qui se présente cette année sous le thème: «Rendre les marchés digitaux plus justes pour les consommateurs», des communications sont retenues pour la circonstance. Elles traiteront notamment de la lutte contre le gaspillage alimentaire et de la diminution du sel, du sucre et des matières grasses. Rappelons que cette action s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale lancée par le ministère du Commerce. Une occasion pour la wilaya de Annaba de tenter de sensibiliser au mieux, sur la consommation, les produits à consommer et leur «qualité».