71,3% DES VOTANTS EN FAVEUR DU CHANGEMENT DES DATES Le bac débutera le 19 juin

Par Walid AÏT SAÏD -

La décision de report définitif du bac n'a pas encore été annoncée officiellement par le ministère de l'Education

Le oui au changement des dates a été plébiscité avec une large majorité pas seulement par les candidats, mais également leurs enseignants, directeurs et inspecteurs. L'examen aura lieu du 19 au 24 juin prochain.

Sans grande surprise, les résultats de la consultation ont «accouché» d'un vote massif en faveur des changements des dates du baccalauréat. Ce qui fait que le baccalauréat 2018 aura lieu après le mois sacré du Ramadhan. En effet, les résultats de la consultation autour des dates du baccalauréat 2018 ont montré une forte adhésion au changement des dates (du 19 au 24 juin) avec 71,3% des votants, contre 28,7% pour le maintien des dates (entre le 3 et le 7 juin), selon le site Internet du ministère. Le oui au changement des dates a été plébiscité avec une large majorité, pas seulement par les candidats, mais également leurs enseignants, directeurs et inspecteurs. Ainsi, dans le détail, il est précisé que 72,40% des candidats ont voté pour le changement contre 27,60% contre. 67,75% des professeurs de l'enseignement secondaire ont voté pour le changement contre 38,25% pour le maintien, 67,20% des directeurs des lycées ont voté pour le changement contre 32,80% pour le maintien, de même que 69,09% des inspecteurs ont voté pour et 30,91% contre. Lancée lundi dernier via le Web, la consultation relative au report ou non des dates des épreuves du baccalauréat s'est achevée, jeudi dernier à minuit. Elles a concerné les candidats scolarisés et libres, les enseignants et les inspecteurs. Il s'agissait de choisir entre deux propositions, soit le maintien des dates fixées précédemment, du 3 au 7 juin 2018 ou le changement de celles-ci, du 19 au 24 juin 2018. Selon une source proche du ministère, le nombre d'élèves ayant voté dans le cadre de ces consultations a dépassé 50.000 votants. La décision de report définitif du bac n'a pas encore été annoncée officiellement par le ministère de l'Education. mais au vu de ces consultations qu'il a lui-même décidées, il n'y a plus de doute que cet examen national sera reporté. Plusieurs syndicats du secteur de l'éducation et des associations des parents d'élèves ont affiché leur soutien à la décision du report de la date des examens du baccalauréat dès l'annonce faite par la ministre, Nouria Benghebrit. D'ailleurs, ces consultations ont été décidées après que les premiers concernés, à savoir les élèves, ont réclamé que le bac 2018 se tienne après le mois de Ramadhan afin d'accorder le temps nécessaire aux candidats et leur permettre de passer cet examen dans des conditions physiques et pédagogiques adéquates. En 2016 déjà, c'était la première fois depuis 30 ans que l'examen du bac est tombé en même temps que le Ramadhan, les candidats avaient réclamé un report qu'ils ont obtenu avec les mêmes arguments que cette année, à savoir une grève qui a perturbé leur scolarité.

La ministre de l'Éducation nationale s'était alors engagée à ce que ce report soit une exception! Chose qu'elle a réussi à tenir, en partie, l'année dernière. L'année dernière, ils n'avaient pas obtenu gain de cause dans un premier temps. Une fatwa autorisant les élèves à rompre le jeûne pendant les examens était venue à la rescousse de la tutelle.

Le bac 2017 a eu lieu pendant le mois de Ramadhan, mais...en partie seulement! La fuite sur les réseaux sociaux des sujets de plusieurs épreuves a fait qu'une deuxième session a été organisée du 13 au 17 juillet 2017, soit après le Ramadhan. Cette année pour éviter toute mauvaise polémique sur un bac avant ou après le mois sacré, Benghebrit avait, dès la rentrée scolaire donné les dates des examens nationaux.

Mais la grève du Cnapeste est passée par là! Le second trimestre a presque été entièrement «amputé» pour beaucoup d'élèves. Un bac avec la soif, la faim et la fatigue du jeûne aurait été une épreuve de plus pour ces jeunes candidats. Pour ne pas perdre la face et surtout prendre une décision «démocratique», la solution des consultations a été choisie. Mais les résultats étaient connus d'avance...