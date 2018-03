LA RENCONTRE WALIS-PRÉFETS, UNE PREMIÈRE DANS LES ANNALES DU PARTENARIAT ALGÉRO-FRANÇAIS La ville, moteur d'investissement et de mobilité

Par Hocine NEFFAH -

Les délégations algérienne et française

Le territoire et le centre urbain sont la pierre d'achoppement de cette rencontre dans le cadre de «la coopération décentralisée».

L'action gouvernementale s'est vue renforcée par le partenariat entre les deux ministères respectifs, algérien et français de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, durant la fin de la semaine écoulée.

Ce partenariat a pris une ampleur grandissante dans la mesure où la rencontre walis-préfets avait mis l'accent sur une approche de coopération bilatérale s'arc-boutant sur l'élément dorsal desdites relations bilatérales, à savoir «la coopération décentralisée». C'est une manière d'approfondir le partenariat à travers d'autres accords qui ont trait à la modernisation de la gestion urbaine, la mise en branle d'un nouveau schéma directeur du réseau routier et autres partenariats relevant de l'aménagement du territoire et du management urbain.

Cette démarche a été entérinée par la signature d'autres accords dans le sillage de ceux qui les ont précédés, entre les deux tutelles respectives dans l'objectif de donner plus de profondeur à la «coopération décentralisée» entre les deux pays. C'est ce qui ressort de la déclaration du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement de territoire, Nouredine Bedoui et son homologue le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur français, Gérard Collomb. Bedoui avait clarifié dans ce sens que «l'importance d'échanger les initiatives entre les deux pays et de mettre en relief les pistes possibles pour améliorer l'appui à la coopération», et d'ajouter que «Les échanges entre messieurs les walis et préfets produiront de nouveaux projets de coopération et la dynamique souhaitée pour un second souffle dans notre coopération bilatérale», a martelé Nouredine Bedoui lors de la rencontre walis-préfets dans le cadre de la «coopération décentralisée». La rencontre walis-préfets qui est considérée comme une première dans les annales de la coopération algéro-française en termes d'expérience et de mise en place d'un échange «extra-muros» entre deux pays, sur le plan de la gestion de la cité et ce qui suit comme management urbain et de collectivités locales.Le territoire et le centre urbain sont la pierre d'achoppement de cette rencontre dans le cadre de «la coopération décentralisée». C'est dire que l'exigence d'un jumelage aussi qualitatif et approfondi s'impose comme une démarche entre les deux pays pour faire de cet échange, comme cela est attesté par la volonté politique des deux pays respectifs des villes algériennes et françaises une espèce d'espace urbain attractif et de destination idéale. Nos walis qui se hissent à l'expérience des préfets de France ont toute la latitude de tirer profit de l'expérience française dans le domaine de l'aménagement du territoire et de la valorisation du tissu urbain et de son adaptation avec les nouvelles mutations que connaissent les villes modernes.

La gouvernance locale, la valorisation et la mise à profit des potentialités de l'espace environnemental, sont autant de préoccupations que la rencontre walis-préfets doit permettre de donner un vrai sens au partenariat décentralisé dans la gestion des collectivités locales et la prise en charge réelle de l'aménagement comme socle de la ville et du tissu urbain. C'est ce qui ressort des travaux de la rencontre walis-préfets, consistant à travers des panels qui se veulent comme des ateliers à la fois de réflexions et d'études dans la perspective de donner corps à cette coopération décentralisée consacrée à l'organisation territoriale et la modernisation et la reconfiguration de la ville sur la base des nouvelles techniques et moyens susceptibles d'enclencher l'échange fertile entre l'Algérie et la France dans ce domaine.

Le partenariat dans le domaine de la gestion des collectivités locales et territoriales comme c'est le cas pour la France, sera étayé par des plans communs entre les deux entités territoriales respectives. «Le deuxième panel s'intéresse aux modes d'organisation des centres urbains et la compétence des différentes collectivités. Il s'agit aussi d'échanger sur les mécanismes existants en Algérie et en France, en matière de gestion des grands centres urbains», expliquent les protagonistes de la rencontre walis-préfets. Ce panel vient se greffer à celui qui consolidera l'assise matérielle de ladite gestion qui requiert une importance manifeste de par ce qu'elle pourrait endiguer comme problèmes liés à la question de la mobilité urbaine et aussi sa dynamique en qualité de facteur pourvoyeur d'activité et de développement au niveau du territoire. C'est l'approche entrepreneuriale et d'investissement comme élément qui structure la ville et sa gestion, voire sa ressource en termes financier ou humain. Pour ainsi dire, la rencontre tient à donner plus d'importance au partenariat qui permettra de «focaliser sur les modalités de rendre un territoire attractif, en renforçant ses potentialités dans le but d'en faire une destination idéale pour les investisseurs, les entrepreneurs, les touristes, les acteurs de développement ainsi que les populations pour plus de croissance et de création d'emplois», soulignent les participants lors de cette rencontre walis-préfets.Il faut dire que cette rencontre acquiert une importance stratégique, elle offre un éventail très large aux protagonistes, de deux pays pour booster l'échange et le partenariat algéro-français en le dotant d'une approche de gestion susceptible de déclencher l'amorce d'une véritable coopération dans le domaine de la gestion des villes en fonction des spécificités dont font cas les deux pays. La rencontre walis-préfets est une opportunité pour l'Algérie et la France d'asseoir les vrais jalons d'un partenariat réellement constructif et véritablement productif sur des questions névralgiques à l'image de la gestion de la ville, l'organisation du tissu urbain et ses soubassements, à savoir le réseau routier et la modernisation des aspects liés à la mobilité urbaine à travers un schéma intermodal efficient et en mesure de donner à l'espace territorial son dynamisme et son interaction qui sied à sa raison d'être.