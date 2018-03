FINANCEMENT NON CONVENTIONNEL L'épée de Damoclès

Par Saïd BOUCETTA -

Le financement non conventionnel induit, en principe, une gestion au «millimètre» des dépenses publiques, l'objectif étant d'éviter une dérive inflationniste qui conduirait à une véritable catastrophe financière.

Le gouvernement qui a recouru à ce mode de financement de la dette a promis un texte censé encadrer sa démarche, afin de conduire la phase transitoire, fixée à cinq ans, sans avoir à taper dans les poches des Algériens ni à sur-endetter le pays en recourant à des créanciers étrangers.

Le texte en question a été publié, au Journal officiel et se trouve être un décret exécutif fixant la mise en oeuvre du financement non conventionnel.

Le texte en question prévoit la création d'un comité de suivi devant lequel le ministre des Finances rend compte trimestriellement de l'Etat d'avancement de l'opération. On aura compris que le gouvernement entend rester «au chevet» des finances du pays et agir à la moindre «poussée de fièvre». Hormis cette structure gouvernementale de contrôle, le décret ne stipule aucune disposition particulière, censée encadrer le recours au financement non conventionnel. On retiendra un appel à la rigueur dans la gestion des dépenses publiques. Sur la question, il est mis le doigt sur la nécessité de s'en tenir rigoureusement au respect de la réglementation en matière de dépenses d'équipement de l'Etat.

Le gouvernement va donc serrer la ceinture pour dépenser le moins possible de la cagnotte «virtuelle». Mais pas seulement, l'objectif assigné au financement non conventionnel, celui de contourner une asphyxie de l'économie nationale, ne sera véritablement efficace que dans l'application de la rigueur partout. En fait, le gouvernement semble dire que si l'Algérie n'aura pas de compte à rendre aux instances financières internationales, les Algériens, par contre, devront supporter une situation presque équivalente en matière de restriction dans les dépenses, donc dans le train de vie, avec cependant la possibilité de desserrer l'étau au besoin. Mais l'idéal, à bien lire le décret, serait que le gouvernement n'ait pas à s'écarter de la rigueur promise par ledit décret. C'est à ce prix que le pays parviendra à l'équilibre financier et éviter un emballement inflationniste, dont les conséquences sont redoutées de tous. C'est d'ailleurs, le point de fixation du FMI qui considère presque inévitable un scénario assez «dramatique» avec une inflation à deux, voire à trois chiffres. Mais il faut dire que le gouvernement qui a opté pour le financement non conventionnel semble assez bien maîtriser la situation au troisième mois de sa mise en oeuvre.

L'indice des prix demeure très acceptable et même encore très proche des prévisions de la loi de finances 2018. Autant dire qu'au tout début de «l'aventure», les craintes du FMI ne se sont pas réalisées et c'est autant de mois de gagnés par l'Algérie. Mais le problème tient au fait que les délais que s'est donnés le gouvernement pour mener l'opération financement conventionnel à son terme sont assez longs pour garantir une stabilité à toute épreuve. En d'autres termes, si l'Algérie s'en tire bien au troisième mois, il lui reste encore 46 autres à négocier. Mais cette perspective ne veut pas dire que le scénario du FMI soit le bon. Dans sa démarche économique, l'Algérie a mis quelques «oeufs» dans son panier qui, le moment venu, peuvent jouer en sa faveur et éviter une hyperinflation, comme le préconisent certains «experts». Le mode de production, l'effort d'intégration et le fait que le premier fournisseur de l'Algérie reste encore la Chine, peuvent drainer des «vents favorables», en renforçant la productivité de l'économie nationale et limiter le recours au financement non conventionnel.

Enfin, si le décret place des «garde-fous» et avance des préalables quelque peu difficiles à réaliser à court terme, cela ne remet pas en cause le choix du gouvernement pour cette forme de financement de la dette qui, quoi qu'on dise, laisse à l'Algérie toute sa souveraineté.