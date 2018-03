ORAN Des enseignants face à des erreurs nuisant à leurs carrières

Par Wahib AïT OUAKLI -

Le perfectionnisme est encore loin d'être atteint dans un secteur que l'on ambitionne révolutionner en le réformant, l'éducation dont la numérisation des fichiers administratifs, grâce à l'outil informatique a été décidée par l'instance hiérarchique du département de Nouria Benghebrit.

Le personnel, en charge d'une telle mission, a brillé par son ignorance des choses en créant la stupéfaction totale dans les rangs des enseignants qui se sont retrouvés devant des situations les interpellant à raser les couloirs de l'administration, pour procéder à des corrections de bourdes, dont ils ne sont pas responsables. C'est le cas d'une enseignante dont le recrutement a été porté en 2000, alors qu'à cette date elle était encore lycéenne.

Un autre cas est édifiant, une enseignante, titularisée dans son poste depuis des lustres, a été stupéfaite de découvrir qu'elle est encore vacataire.

D'autres ont été portés titulaires alors qu'ils sont toujours contractuels ou encore vacataires. A ces bévues, impardonnables, s'ajoutent les erreurs portées sur les registres du pointage des rendements et de compétence dans l'exercice. Idem pour les filiations personnelles de plusieurs employés du secteur qui ont été faussement rapportés sur les fichiers numérisés de l'administration des écoles. Une telle situation n'est pas sans incidences aussi sur le moral des enseignants concernés, qui se sont retrouvés contraints d'observer mille et une acrobaties dans le but de corriger le tort qui leur a été «imposé», à leur insu mais aussi pouvant facilement nuire à leur carrière.

Ainsi, plusieurs enseignants ne trouvent rien de mieux à faire que de se plaindre auprès des centres de décision. Unique est la trouvaille décidée: tout employé, ayant découvert une quelconque anomalie dans son dossier administratif, est instruit de renouveler sa paperasse. «Dans les administrations se respectant, une telle 'innovation'' ne doit aucunement passer inaperçue ni encore moins sans prise des mesures, s'imposant, allant jusqu'à l'imposition des sanctions à l'encontre du personnel administratif défaillant», dira un professeur. «Il n'en est rien», a-t-il déploré, ajoutant qu'«aucune sanction n'a été décidée».

«L'administration aurait préféré couper la poire en deux sans porter une telle affaire sur la place publique», a-t-il expliqué, en se référant à des échos lui parvenant de l'intérieur de la direction de l'éducation. Il n'est un secret pour personne.

La politique de l'emploi et du recrutement, durant les années précédentes, a été fructueux, notamment dans son volet quantitatif.

Le secteur public a été «bourré» par un personnel du «tout-venant», pour peu que les demandeurs d'emplois soient casés le plut tôt possible.

Les chanceux ont été embauchés grâce à leurs compétences, certains ont été «pistonnés» pendant que certains, n'ayant aucune formation dans l'administration, ont été placés dans des bureaux gérant la carrière des milliers d'employés ayant sué pendant de longues années pour terminer leurs études et se retrouver otages des bévues qui n'ont pas lieu d'être. C'est du moins le constat des conséquences de la politique du recrutement de masse sans prendre en compte les normes requises dans l'emploi, mettant de côté les critères qualitatifs. Une telle situation n'est pas propre au secteur de l'éducation. Une autre balourdise n'a été réglée que grâce à l'intervention de L'Expression. Un employé d'un secteur public s'est, après avoir bénéficié pendant plus de 20 années des prestations de la Cnas, retrouvé sans carte Chifa et ce à la faveur de la généralisation de l'outil informatique.

Le préposé administrateur, au lieu de s'ingénier, n'a rien trouvé de mieux à faire que d'inviter le concerné à renouveler son dossier administratif dont le logiciel a été rejeté. Ayant observé toutes les recommandations de l'agent d'administration, l'assuré a été encore une fois «sommé» de repasser devant les guichets de l'état civil, l'outil informatique a, selon l'agent, rejeté les informations fournies par l'administration municipale.

L'assuré, nous ayant contacté, a décidé de rendre public son cas. Après vérification de son dossier, il s'est avéré que son extrait de naissance contient des informations erronées. Il s'agit très précisément de l'inexistante date de naissance portée le jour du 31 avril. Hormis le «logiciel» local, quel est donc le programme informatique que l'on peut forcer grâce à des clics répétés pour «admettre» une telle erreur?