TIARET Ils le poignardent et l'enterrent dans une forêt

Deux frères et leur ami, âgés entre 30 et 38 ans, ont d'un commun accord décidé de mettre fin aux jours d'une de leur connaissances, le nommé A.T., âgé d'une vingtaine d'années. Contacté par l'un des frères, la victime, originaire de Frenda, à Tiaret, s'est rendue au village de Sidi Amar pour rencontrer son destin. En effet, dès son arrivée au lieu du rendez-vous fixé, les trois agresseurs vont poignarder la victime au coeur. Un coup fatal, suite auquel le jeune A.T. ne survivra pas. Son corps sera ensuite enveloppé dans un sac en plastique et déplacé vers la forêt d'El Djehifa où il sera enterré dans un trou d'une profondeur d'un mètre. La disparition de A.T. signalée par sa famille, a déclenché une enquête de la gendarmerie qui, après des investigations poussées, a permis d'arrêter les trois mis en cause dans ce meurtre.

Ces derniers et lors des interrogatoires, ont fini par avouer leur forfait et ont indiqué le lieu où a été enterré le cadavre. L'enquête se poursuit pour connaître les raisons qui ont poussé des amis à tuer l'un des leurs, mais selon les premiers éléments, le motif ne serait qu'une simple brouille.