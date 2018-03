RETOUR DES PLUIES ET DES VENTS SUR PLUSIEURS WILAYAS DU PAYS Le climat fait des siennes

Par Hasna YACOUB -

C'est le mois de mars, le mois des «génies et des fous». Même sur le plan météo, où le temps est très variable depuis quelques jours. Après le soleil, la pluie sera de retour dès ce soir. Il s'agira même d'averses orageuses et d'une vague de froid qui va désarçonner les habitants des régions du nord, du centre et même de l'ouest du pays. Selon un bulletin météo spécial (BMS) émis par l'Office national de la météorologie, la pluie orageuse sera de retour dans les wilayas d'Alger, Blida, Boumerdès, Tizi Ouzou, Bouira (Nord), Tipasa, Oran, Mostaganem, Chlef, Mascara, Relizane, Tiaret (Nord), Tissemsilt (Nord) et Aïn Defla. Ce bulletin valide jusqu'à après-demain 6h00 (du matin), fait état d'un cumul de pluie qui dépassera localement les 40 mm. Les intempéries annoncées seront accompagnées, selon le bulletin météo, de fortes rafales de vent à 80 km/h sur 18 wilayas. Parmi les wilayas citées: Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Sidi Bel Abbès, Mascara, Relizane, Tissemsilt, Aïn Defla, Médéa, Naâma, El Bayadh, Laghouat, Djelfa, M'Sila, Tiaret et Saïda. A en croire les services météorologiques internationaux, notamment le site européen Severe Weather Uurope, une vague de froid sibérien «venant du Nord va toucher l'ensemble de l'Europe et l'Afrique du Nord, dont l'Algérie». Selon ces sources, cette perturbation interviendra durant la période allant du 17 au 24 mars en cours. Il est prévu, ainsi, une baisse très sensible des températures, du vent, de fortes pluies et même de la neige. Cette vague touchera fortement l'Algérie à partir du 20 mars.