LUTTE ANTITERRORISTE Les bons résultats de l'ANP

Par Ikram GHIOUA -

Deux terroristes se sont rendus, plusieurs casemates détruites et des armes et munitions récupérées.

L'Armée nationale populaire continue d'enregistrer des résultats conséquents dans le cadre de la lutte antiterroriste Ainsi, plusieurs abris contenant des vivres et des munitions, ainsi que des bombes et des produits destinés à la fabrication d'explosif ont été détruits au courant des ces derniers jours. Les résultats les plus probants sont relatifs au désarmement de deux terroristes qui se sont rendus ces dernières 48 heures aux forces de sécurité. Dans une communication du ministère de la Défense nationale il est souligné à ce propos que grâce aux efforts des forces de l'Armée nationale populaire, un terroriste qui répond au nom de L. Ata, alias Mohamed Salah «s'est rendu, le 14 mars 2018, aux autorités militaires au niveau de sixième Région Militaire à Tamanrasset».

La même source précise que ce repenti avait en sa possession deux pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov et sept chargeurs garnis de munitions.

Un autre communiqué du MDN parvenu à notre rédaction indique qu'un autre terroriste, M. Saïd s'est également rendu avant-hier aux forces de l'ANP au niveau du secteur opérationnel de In Aménas, commandement de la 4e Région militaire.

Toujours dans le même contexte, l'ANP a découvert au niveau de Tizi Ouzou six caches et une mine de fabrication artisanale, lesquelles, ont été détruites.

L'ANP avait enregistré jusqu'au 2 mars l'arrestation de deux terroristes, alors qu'un autre a été abattu. Au cours de ses opérations, l'ANP avait saisi d'importantes quantités d'armes et de munitions. Les opérations de l'ANP se sont soldées également par la destruction de 50 casemates pour terroristes. A ce résultat s'ajoute la récupération de deux mitrailleuses lourdes de type 14,5 mm, une mitrailleuse de type RPK, une roquette RPG-7, six lance-roquettes, 12 kalachnikovs, un pistolet-mitrailleur de type FM, 24 armes à feu, un pistolet-mitrailleur, un fusil à lunette, deux fusils-sniper, quatre fusils de chasse, 122 obus et 4 669 cartouches de différents calibres ont été récupérés. Pour rappel, l'ANP avait au courant de l'année dernière abattu 90 terroristes, 40 autres dont cinq femmes ont été arrêtés alors que 203 éléments de soutien ont été également arrêtés. Ces résultats ne sont certainement pas le fruit du hasard, l'ANP a su exploiter la banque de données en sa possession pour mettre fin aux agissements des terroristes, réussissant à faire de la Charte pour la paix et la Réconciliation nationale sa première carte pour dissuader les terroristes à poursuivre le chemin criminel.

Cette chance pour les égarés intervient comme un appel à la repentance, signifiant qu'il est encore temps de se rendre, notamment que les dernières poches du terrorisme n'ont plus aucune chance d'agir.

Leur champ d'action a été réduit, certains irréductibles n'ont pu séduire ce qu'on appelle Daesh malgré leur allégeance annoncée à ce monstre.