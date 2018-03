LA SOCIÉTÉ CIVILE DE L'AHAGGAR S'EST RASSEMBLÉE À TAMANRASSET L'Aménokal Ahmed Idabir gagne son pari

Par Salim BENALIA -

Des manifestants ont déploré des retards dans la réalisation de pas mal de projets, amenant toute la région à souffrir d'une panne de développement.

Les représentants de la société civile de l'Ahaggar ont répondu hier à l'appel de l'Aménokal Ahmed Idabir, à travers un important rassemblement dans la ville de Tamanrasset. Les citoyens ont, à cette occasion, clairement marqué leur attachement à l'unité nationale et à la stabilité du pays.

Ce préalable était nécessaire pour éloigner toute lecture tendancieuse de leur initiative. Les citoyens de l'Ahaggar ont opéré ce rassemblement pacifique à l'appui d'un appel de leur part adressé aux plus hautes autorités du pays en vue de l'amélioration du cadre de vie de la région.

Le ton était à la sérénité et à l'action citoyenne qui s'est déroulée dans l'enceinte de la Maison de la culture de Tamanrasset, et a donné lieu à des interventions des participants qui n'ont pas manqué, à tour de rôle, de réaffirmer «leur attachement à l'unité nationale et sa stabilité ainsi qu'à la préservation des acquis de la nation». Cela, tout en affichant «leur soutien total» au président de la République. Le propos est donc limpide et l'objet du rassemblement prend une dimension éminemment sociale.

Et pour cause, beaucoup de manifestants ont déploré des retards dans la réalisation de pas mal de projets, amenant toute la région à souffrir d'une panne de développement. Tous ont, cependant, insisté sur le fait que cette rencontre «n'est nullement une action de protestation, mais une rencontre destinée à soulever certaines préoccupations et à réitérer le soutien inconditionnel à l'Aménokal, Ahmed Idabir». De fait, les prises de parole des relais de la société civile de l'Ahaggar ont porté sur des préoccupations locales. «La région a enregistré des avancées en matière de développement», reconnaissent-ils, mais pointent néanmoins du doigt beaucoup d' «insuffisances à rattraper» dans cette wilaya stratégique aux frontières sud du pays. «Il existe des préoccupations dont la nature fait qu'elles sont soulevées à l'Aménokal, et d'autres qui sont d'une tout autre nature et doivent être posées aux parlementaires représentant la wilaya», ont estimé des intervenants.

L'Aménokal de l'Ahaggar, Ahmed Idabir, a tenu, au terme de la rencontre, à remercier les participants, habitants de l'Ahaggar, quel que soit leur horizon sociologique, avant d'appeler à veiller à l'unité de la nation et à la préservation de ses acquis, dans le cadre d'une approche participative et consultative, loin de toute marginalisation.