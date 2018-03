TIZI OUZOU Où en sont les grands projets?

Par Aomar MOHELLEBI

Le projet de la pénétrante autoroutière Tizi Ouzou-Bouira, le nouveau stade de 50 000 places, les barrages d'eau, le téléphérique et tant d'autres projets importants et structurants, dont a bénéficié la wilaya de Tizi Ouzou, ces deux dernières décennies, seront passés au crible aujour-d'hui et demain dans le cadre de la session ordinaire de l'Assemblée populaire de wilaya de Tizi Ouzou qui s'ouvrira ce matin. C'est ce qu'a affirmé hier à la presse. Youcef Aouchiche, président de l'Assemblée populaire de wilaya, issu du FFS (Front des forces socialistes), suite aux élections municipales du 23 novembre dernier. Le même élu et responsable a rappelé que l'essentiel des projets structurants accuse des retards. Ce qui impose la nécessité, d'après lui, de désigner avec exactitude, les raisons qui font que des projets devant être réceptionnés il y a quelques années, restent à ce jour non achevés. Surtout que sur le plan financier, l'Etat a mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour que lesdits projets soient achevés dans les délais impartis. Situer les responsabilités de ces retards sera donc l'un des éléments essentiels qui sera à l'ordre du jour de cette session ordinaire. Le wali de Tizi Ouzou, Mohamed Bouderbali, présentera, pour sa part, le bilan de l'année 2017 de tous les secteurs d'activité. Les élus auront à établir un point de situation de l'exécution des délibérations votées par l'ex-Assemblée populaire de wilaya. Cette rencontre sera, en outre, une occasion pour faire le point concernant l'indemnisation des sinistrés victimes des feux de forêts du mois de juillet 2017 ainsi que leur relogement. Les projets de réalisation de zones d'activités dans les daïras de Draâ El Mizan et Tizi Ghennif seront également passés au crible ainsi que le point inhérent à la récupération du foncier industriel attribué mais non exploité. Un chapitre qui sera soumis au débat en même temps que celui lié à la régularisation définitive de la situation du foncier industriel de la wilaya de Tizi Ouzou. En outre, la même session de l'APW verra les élus se pencher sur la création d'une filiale de la Banque extérieure d'Algérie (BEA), chargée de gérer le fonds d'investissement destiné à la wilaya de Tizi Ouzou. L'importance de la session de l'APW d'aujourd'hui et demain réside dans le fait que les débats seront focalisés sur les retards considérables enregistrés dans le taux d'avancement des projets structurants dont a bénéficié la wilaya.

C'est le cas de la pénétrante autoroutière dont la date de réception ne cesse d'être reportée parce que les travaux ne sont pas encore achevés. De report en report, la dernière date qui a été retenue pour que ce projet soit réceptionné est le mois de mars 2019. Il s'agit d'un projet qui est très attendu par les habitants de tout le versant sud-ouest de la wilaya de Tizi Ouzu. La mise en service de cette autoroute soulagera les habitants énormément et les déplacements seront beaucoup plus faciles et rapides et moins dangereux. Les citoyens des daïras de Draâ El Mizan et Tizi Ghennif et d'autres localités limitrophes attendent l'entrée en service de cette pénétrante avec impatience, depuis des années déjà. Cette pénétrante va relier l'autoroute Alger-Tizi Ouzou vers l'autoroute Est-Ouest au niveau de la localité de Djebahia. Au total, ce tronçon autoroutier s'étale sur 48 kilomètres dont 35 sont situés sur le territoire de la wiaya de Tizi Ouzou et 12 km dans la wilaya de Bouira. En plus des retards occasionnés par les défaillances de certaines entreprises, d'autres raisons justifient ce retard. C'est le cas notamment de la nature du terrain extrêmement accidenté de cette région ainsi que les procédures d'expropriation ayant touché des dizaines de familles. Pour rappel aussi, ce projet compte pas moins de 37 ouvrages d'art avec 21 viaducs, deux tunnels ainsi que sept échangeurs. L'autre projet qui va, sans doute, susciter des débats houleux, c'est celui du nouveau complexe sportif de Tizi Ouzou doté de pas moins de 50 000 places. Ce projet a également accusé un retard énorme en matière de taux d'avancement de ses travaux. Sa date de réception a été reculée plus de cinq fois.