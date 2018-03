CONCOURS «TOP VILLAGE» POUR L'ANNÉE 2018 Le village Tiza lauréat

Le village de «Tiza», relevant de la commune d'Amale (à l'Est de la wilaya de Boumerdès) a remporté le Premier Prix de la première édition du concours «Top village» pour l'année 2018, a-t-on appris de l'inspecteur général de la wilaya. Le Deuxième Prix de ce concours est revenu au village «Ben Hechlaf» de la commune de Keddara, au moment où la troisième place a été remportée par le village «Taâchacht» de Afir, a informé Zerrouki Ahmed, chargé de la commission de wilaya de ce concours, ayant mis en lice huit villages de Boumerdès.

Les trois premiers lauréats de ce concours recevront leurs Prix le 19 mars courant, coïncidant avec la fête de la Victoire, à la faveur d'une cérémonie qui sera abritée par le village Tiza, en présence des autorités locales, a-t-il ajouté. Selon le responsable, les prix seront accordés sous la forme d'équipements ou de commodités, en relation avec l'environnement et l'hygiène, à réaliser selon les voeux exprimés par les lauréats, signalant une enveloppe d'un million et demi de dinars pour le meilleur village, contre un prix d'une valeur d'un million de dinars pour le 2ème et un demi-million de dinars pour le 3ème village. 19 critères ont été pris en compte, par la commission de wilaya, dans la sélection et l'évaluation des villages participants au niveau desquels des visites de terrain ont été effectuées. Parmi ces critères, le respect et la maîtrise du programme de levée des ordures et des lieux de leur collecte, la propreté des routes et des accès vers le village, le niveau de parachèvement des constructions au niveau du village et l'esthétique des constructions à son niveau. L'éclairage des rues, l'aménagement de surfaces vertes et de jeux et leur entretien, outre l'intérêt accordé à la réalisation de sites à la belle esthétique, entre autres, des fresques murales, des cascades d'eau, ont été aussi pris en compte.