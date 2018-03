NOUVELLE LIGNE AÉRIENNE VERS LA FRANCE À PARTIR D'ORAN Air Algérie déploie un peu plus ses ailes

Par Abdelkrim AMARNI -

Les rives nord et sud de la Méditerranée de nouveau reliées entre elles.

Une ligne aérienne régulière bi-hebdomadaire, reliant la ville d'Oran méditerranéenne capitale du nord-ouest d'Algérie à Montpellier (sud de la France) méditerranéenne également, car se situant à 10 km à peine de la grande bleue. Cette liaison aérienne qui sera assurée par Air Algérie, sera opérationnelle à partir du 25 mars en cours, informe la compagnie nationale.

Air Algérie, qui souligne que la nouvelle ligne est déjà disponible dans tous ses réseaux de vente, a prévu, pour cette ligne, des horaires répartis sur deux périodes distinctes, à savoir la saison normale et la saison estivale. Pour le premier programme, établi pour la période allant du 25 mars au 16 juin 2018 et puis pour celle allant du 16 septembre au 27 octobre 2018, un vol Oran-Montpellier, aura lieu tous les vendredis à 13h45 (arrivée à15h20) et un autre vol Montpellier-Oran à 16h20 (arrivée 17h50). Pour la deuxième période, à savoir la saison estivale, qui commence le 17 juin et dure jusqu'au 15 septembre 2018, deux vols Oran-Montpellier seront organisés les dimanches et vendredis à 12h55 (arrivée 14h30) et deux autres Montpellier-Oran, les dimanches et vendredis également à 10h25 avec une arrivée prévue à 11h55. Assurée jusque-là par un seul vol hebdomadaire, cette ligne deviendra bi hebdomadaire dès le 25 mars en cours. Elle sera assurée durant la saison ordinaire (25 mars-16 juin et 16 septembre-27 octobre) par deux vols par semaine, à raison d'un départ d'Alger les dimanches à14h15 (arrivée à Montpellier à 15h40) et un autre départ les vendredis à 7h (arrivée à 8h25). Le départ de Montpellier aura lieu tous les dimanches à 16h40 (arrivée à 18h10) et tous les vendredis à 9h25 (arrivée à 10h55). Durant la saison estivale (du 17 juin au 15 septembre), deux vols Alger-Montpellier seront assurés tous les dimanches et vendredis à 8h (arrivée à 9h25) et deux autres Montpellier-Alger, également les dimanches et vendredis, à 15h30 (arrivée à Alger à 17h).

Tous ces vols sont programmés en Boeing 737 et 738, précise Air Algérie.