DEMS: MALGRÉ LES MENACES DE LA TUTELLE Les résidents tiennent à leur boycott

Par Ilhem TERKI -

«Le Camra a décidé de maintenir son mouvement de grève.»

Les médecins résidents ont boycotté hier les épreuves du Dems. Déterminés, ils demeurent attachés à leur grève, jusqu'à satisfaction de toutes leurs revendications. La situation se complique davantage. Les solutions s'évaporent! A présent, la succession des déceptions dont les problèmes s'accumulent de jour en jour ont fait que maintenant on a une santé «en état de santé» critique et un lendemain incertain. Le porte-parole du Collectif autonome des médecins résidents algériens (Camra), Mohamed Taïleb a déclaré hier, que le Camra «maintient son boycott des épreuves du Diplôme d'études médicales spécialisées (Dems), prévues du 18 mars au 12 avril 2018». Il fait savoir que «la majorité des médecins résidents relevant de différentes facultés de médecine nationales ont approuvé le boycott des épreuves du Diplôme d'études médicales spécialisées (Dems), dont la date avait été fixée du 18 mars au 12 avril 2018 par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique», faisant état de l'organisation d'assemblées générales consultatives, au niveau de ces facultés, consacrées aux décisions à prendre pour les prochains jours. Par ailleurs, le porte-parole fait savoir que le Camra a décidé de maintenir son mouvement de grève, entamé depuis près de quatre mois, jusqu'à satisfaction de toutes ses revendications par les ministères concernés. C'était prévisible! Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, avait souligné avant-hier, en marge de la Conférence nationale des universités que son ministère maintenait la date fixée préalablement pour les épreuves du Dems, déclarant que «les médecins résidents concernés doivent assumer pleinement leurs responsabilités». Après avoir rappelé que les services de son département «ont reçu, à maintes reprises, les représentants des médecins résidents pour examiner leurs revendications socioprofessionnelles». Le ministre avait indiqué que «lors de la dernière rencontre, une seule revendication a été présentée, relative au report de la date des épreuves, revendication qui a été rejetée». Les candidats au Dems avaient décidé, la semaine dernière, de boycotter les examens «jusqu'à satisfaction de toutes les revendications», affirmant que cette décision avait été prise suite au «refus exprimé par les responsables du ministère, lors de leur réunion avec les membres du bureau national du Camra». Chose promise, chose due, puisque les examens ont été boycottés. Pour rappel, les revendications des médecins résidents portent, entre autres, sur l'annulation du caractère obligatoire du service civil, la dispense du Service national, une meilleure formation pédagogique et la révision des statuts. En dépit de la réponse favorable du ministère de la Santé à certaines revendications formulées, notamment la réduction du nombre de spécialités concernées par le service civil, l'attribution d'un logement, l'aménagement et l'équipement des plateaux techniques dans les wilayas d'affectation, dans le cadre du service civil, le droit au regroupement familial pour les couples de médecins, outre l'autorisation d'exercer une activité complémentaire dans le secteur privé, «le Camra demeure attaché à la grève jusqu'à satisfaction de toutes les revendications». On note que jusqu'à présent, la société civile est restée indifférente et anesthésiée face à cette situation, semblant ne pas être concernée, d'autant plus que la situation persiste depuis des mois.