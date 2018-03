AHMED GAÏD SALAH À PARTIR DE CONSTANTINE "L'ANP viendra, définitivement, à bout du terrorisme"

Par Salim BENALIA -

L'Armée nationale populaire (ANP) viendra définitivement à bout du terrorisme, où qu'il soit tapi, et ce grâce aux efforts et à la vigilance de ses éléments, dignes descendants des glorieux martyrs et moudjahidine de l'Armée de Libération nationale ALN. C'est ce que vient de souligner le chef d'état-major de l'ANP Ahmed Gaïd Salah à partir de la 5e Région militaire, à Constantine, où, il poursuit encore sa visite de travail et d'inspection. Il a alors rappelé les dimensions inédites que prend la lutte contre le crime organisé et donc le terrorisme, notamment le front technologique et le cyberespace. Il a alors rappelé le message adressé par «Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale aux membres du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur à l'occasion de sa 35e session tenue à Alger en début du mois de mars, et à travers lequel il a mis l'accent sur l'efficience et l'efficacité de l'approche algérienne dans la lutte antiterroriste (...) mentionnant que l'Algérie a franchi des étapes importantes dans la lutte antiterroriste».

Et d'ajouter: «A ce titre, nous confirmons aujourd'hui que l'objectif principal et imminent pour l'Armée nationale populaire est de venir à bout définitivement, oui je dis définitivement, de ce phénomène qui revêt plusieurs nouvelles formes à travers les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Ceci exige davantage d'efforts soutenus permettant de tarir ses sources idéologiques et son environnement social et de détruire ses réseaux de communication.» Et d'affirmer plus loin: «Pour cela, nous allons assurément avec l'aide d'Allah, parvenir à débarrasser, d'une manière définitive, notre pays de cette horde. Nous veillerons également et nous sommes capables de le faire, à assurer parfaitement nos frontières nationales contre toute infiltration terroriste, et celui qui tente de les franchir aura à subir son sort. Nous n'accordons pas de répit face à ces criminels et à tous ceux qui ont des desseins maléfiques contre notre territoire national.» Pour mieux rendre compte des efforts de l'ANP sur le terrain, Ahmed Gaïd Salah, tout en insistant sur la formation du combattant sur le terrain, a précisé que l'enjeu consiste à faire triompher l'Algérie.

«Si nous parlons de l'acquisition d'une puissance autonome, nous pensons en premier lieu à la formation de combattants dont l'esprit rejoint celui des vaillants moudjahidine, car le combat devient un dévouement, si son noble objectif est la victoire de la Patrie et la gloire de sa terre. Faire triompher l'Algérie et se sacrifier pour sa défense fait de l'élément militaire au combat un moudjahid au sens propre du terme et dans toute la noblesse portée par cette expression», a-t-il ajouté. «Réitérer et rappeler, encore et encore, l'impératif que les éléments de l'Armée nationale populaire s'inspirent de la flamme de l'amour de la Patrie, animée par leurs nobles aïeux, fils de l'Armée de Libération nationale, je dis, qu'insister sur ce point, découle essentiellement de notre vécu quotidien, de ce que nous constatons sur le terrain, des interceptions et saisies importantes le long de nos frontières nationales, dans leur ensemble, à l'instar de nos frontières sud, notamment les différentes saisies d'armes et de munitions de divers calibres, outre les tonnes de drogues, confirmant formellement notre vision éclairée et objective, ainsi que notre lecture juste de la situation, et l'efficacité des dispositions sécuritaires appliquées», a-t-il enchaîné. Le chef de l'état-major de l'ANP a posé la pierre angulaire pour la réalisation du Centre régional des transmissions, avant de présider la cérémonie de baptisation du Cercle régional de l'armée à Constantine, au nom de l'un des valeureux chouhada de la Glorieuse révolution de Novembre, le martyr Abdelhamid Karboue, et ce, en présence des membres de sa famille qui ont été honorés à cette occasion.

Le vice-ministre de la Défense nationale, Ahmed Gaïd Salah a entamé la première journée de sa visite, en compagnie du général-major Amar Athamnia, par un moment de recueillement à la mémoire du valeureux chahid Zighoud Youcef, commandant de la Wilaya II historique et initiateur des offensives du 20 Août 1955, dans le Nord-Constantinois, dont le nom est porté par le siège de la Région, où il a déposé une gerbe de fleurs sur la stèle a son effigie, sa mémoire et a récité la Fatiha à sa mémoire et à celles des vaillants chouhada. Il a ensuite tenu une réunion d'orientation avec le commandement, les états-majors et les cadres de la Région, les commandants des Secteurs opérationnels, les commandants des unités et des structures de formation, ainsi que les représentants des différents corps de sécurité. Dans son allocution d'orientation, diffusée à l'ensemble des unités de la Région via visioconférence, il a rappelé l'importance de cette rencontre, qui intervient la veille de la célébration, par le peuple algérien, de l'une des dates phares de notre glorieuse histoire nationale, qu'est le 56ème anniversaire de la fête de la Victoire, le 19 Mars.