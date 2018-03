BRACONNAGE DU CORAIL 4 kilogrammes saisis et 3 personnes arrêtées

Par Wahida BAHRI -

Outre la joaillerie, le corail rouge est utilisé dans la production de rivets de protection des avions.

Les éléments de la brigade de recherche et d'intervention (BRI), relevant de la sûreté de wilaya de Annaba ont mis fin à l'activité criminelle d'un réseau de braconniers de corail, apprend-on auprès du commissaire de cet organe. Selon les informations apportées par notre interlocuteur, l'opération est survenue sur information, parvenue via le N° 15/48, sur la présence douteuse, à oued Seybouse d'individus, suspectés d'être des braconniers de corail.

Dépêchés sur place, le piège mis en place par les éléments de la BRI, s'est soldé par la découverte à la sortie du cimetière de Sidi Salem, d'un réseau en flagrant délit d'activité criminelle, a expliqué le même interlocuteur. Au cours de cette opération de qualité, il a été découvert et saisi 4, 150 kilogrammes de corail royal et du matériel de plongée sous-marine, filets, bouteilles à oxygène entre autres. Une embarcation et un moteur ont également été saisis et mis à la disposition des services des garde-côtes de Annaba, nous précise-t-on. Âgés entre 22 et 23 ans, dont un mineur, les trois mis en cause, originaires et domiciliés à la localité de Sidi Salem, ont été déférés par-devant le procureur de la République, près le tribunal d'El Hadjar, qui a, pour pêche illicite de corail, ordonné la mise sous mandat de dépôt des deux braconniers et la liberté provisoire, avec citation directe pour le mineur. Objet de contrebande, le corail devait comme à chaque fois, être soumis à un transfert frauduleux vers l'Italie, via les frontières tunisiennes. Mieux encore, le corail rouge algérien, notamment étant de très bonne qualité, présente des caractéristiques, résistant aux fortes chaleurs, faisant de lui un produit très demandé sur le marché international.

Le corail rouge est acheminé depuis l'Italie, vers Israël, où il est utilisé dans la production de rivets de protection pour les avions dont la vitesse dépasse celle du son, nous apprend une source bien informée sur le sujet. «C'est ce qui explique l'acharnement des contrebandiers et des braconniers sur le corail rouge, car il est source de revenus inestimables, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale.» Les braconniers (plongeurs) ne touchent qu'un petit revenu de leur prestation. Cette dernière s'arrête à l'opération de braconnage et de remise du produit. Le travail le plus conséquent, est celui des réseaux de contrebandiers algéro-tunisiens, activant des deux côtés de la frontière algérienne et tunisienne. Un espace où, le corail algérien est sujet de transactions frauduleuses estimées à coups de dizaines de millions de centimes, négociées avec la contrebande étrangère, italienne notamment. Cette dernière, outre le marché joaillier italien, en a trouvé un nouveau, prospère du corail.