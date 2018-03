TLEMCEN Il tue la fille de sa maîtresse

On se croirait dans un véritable film d'horreur! À Tlemcen, un repris de justice a torturé la fille de son amante, avant de la tuer en l'étouffant avec un coussin. Pour ce crime des plus barbares, il n'y a pas de raisons. Le petit ange de 4 ans voulait jouer avec le petit ami de sa mère, venu passer la nuit chez cette dernière, mais sous l'effet de la drogue et l'alcool, ce criminel a commencé par battre la petite fille qui s'est mise à pleurer. Pour la faire taire, il ne trouve pas mieux que de lui brûler le bras avec sa cigarette. La petite commence alors à crier et supplier son bourreau d'arrêter. Mais pour lui ce n'était que des cris qui lui gâchaient sa soirée... Alors, il décide de faire taire définitivement cette innocente petite fille en l'étouffant à l'aide d'un coussin. Tout ce supplice s'est déroulé sous l'oeil de la maman qui n'a pas levé le petit doigt pour sauver la prunelle de ses yeux. Pis encore, elle va même appuyer son amant lorsque ce dernier menace un voisin afin qu'il corrobore la version d'une chute accidentelle de la petite du balcon de la maison. Une version qui sera complément démantelée par la science.