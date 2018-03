BÉJAÏA Les opérations de reboisement se multiplient

Par Arezki SLIMANI -

Reboiser des espaces forestiers et le faire avec des enfants est un double succès pour redonner vie à une nature constamment malmenée.

La situation critique dans les forêts et les espaces verts de Béjaïa n'a pas laissé indifférentes les associations. L'heure était hier, au reboisement, à Béjaïa. Pas moins de deux localités ont vibré à travers deux opérations du genre qui n'ont eu de valeur que celle d'illustrer la solidarité tant des opérateurs économiques que du mouvement associatif et de l'administration. En fait, ces trois acteurs se sont associés pour limiter les dégâts induits par les dernières intempéries qui ont sévi 20 jours durant dans la région de Béjaïa. Le bilan des pluies diluviennes et des fortes chutes de neige s'est traduit par d'importants glissements de terrain menaçant des milliers d'habitations.

Une situation critique, qui n'a pas laissé indifférentes les associations soutenues par un opérateur économique et la Conservation des forêts de Béjaïa, notamment l'Association étoile culturelle d'Akbou, qui étaient présents sur les lieux aux côtés de centaines de jeunes, reconnaissables aux casquettes qu'ils portaient, pour une opération de reboisement dans la commune de Chellata, sur les hauteurs d'Akbou.

Cette action a mobilisé plus de 250 jeunes, des collèges et lycées, de la région plantant 2000 cèdres de l'Atlas pour régénérer un couvert dégradé par les incendies et l'activité pastorale inconsidérée. Cette action, qui s'inscrit dans le cadre du projet: «Contribution à l'intégration de l'environnement et au développement durable de la vallée de l'oued Soummam» est porté par l'association Etoile culturelle, soutenue par (Enabel), l'Agence belge de développement en partenariat avec le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables (Meer). Cette importante opération de reboisement a été lancée depuis hier dans la commune de Chellata, sur les hauteurs d'Akbou, dans la wilaya de Béjaïa. Elle a été parrainée par l'entreprise Général Emballage (SPA) sur plusieurs étapes. Elle en était à sa deuxième ce week-end. Il y a eu d'abord le creusement des trous de plantation puis la réalisation d'une clôture pour délimiter de la zone forestière une superficie de 2 ha. L'opération de plantation des arbustes s'est déroulée le vendredi dernier. Ils étaient nombreux, les jeunes enfants et adolescents issus des différentes écoles des communes en question, à prendre part à cette opération dans sa première étape. Ils se sont remobilisés encore pour la deuxième étape de l'opération. 2000 cèdres de l'Atlas ont été plantés pour régénérer un couvert végétal de la région passablement dégradé par les incendies et l'activité pastorale inconsidérée. La même opération a été initiée à Béjaïa. Une opération de reboisement lancée par Rotarat Alger en collaboration avec la Conservation des forêts, la police, l'association Nemla, celle des Aiguades, la coordination des associations des patrimoines, le club vert du CEM Baoudia Saïd des 4 Chemins, le CEM Ibn Badis, Gomez. Elle s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse et fraternelle. Plus de1000 arbustes de chênes-lièges ont été plantés à l'intérieur du périmètre du projet de la forêt récréative située au plateau de Sidi Boudraheme entre le pôle urbain de Béjaïa Est et le nouveau pôle urbain d'Ighzer Ouzari. Cette opération se voulait un moyen pour remédier à la déforestation sauvage, oeuvre de la maffia du foncier et les bradeurs des terrains domaniaux.