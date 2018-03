FEMMES RURALES ET ENTREPRENEURIAT Initiatives au féminin

Par Massiva ZEHRAOUI -

Le Salon national de la micro-activité, a été ouvert, hier, à Alger, à l'Office Riadh El Feth, sous le thème «Femme rurale: acquis et défis».

De plus en plus de femmes vivant en milieu rural entreprennent des initiatives dans l'optique de revaloriser leur rôle économique en Algérie. Certes, cette contribution demeure fébrile et non reconnue, cela dit, à l'ère de l'entrepreneuriat, elles sont nombreuses à prendre leur courage à deux mains et à concrétiser leurs propres idées et autres desseins. Et ce, avec pour seule arme, une grande volonté animée d'une réelle passion pour la plupart.

Nous sommes allés à la rencontre de ces femmes de courage, à l'occasion de l'ouverture du Salon national de la micro-activité, hier, à Alger. Malgré la difficulté notamment pour celles vivant dans des régions reculées du pays, sans aucun moyen à leur disposition, ces femmes de courage ont tant bien que mal, réussi à lancer des projets à partir de quasiment rien. «Pour tout dire, cela n'a pas été une mince affaire que de créer son propre commerce et d'en faire son gagne-pain», nous confie en souriant Hassiba Beriahi, dont le métier consiste en la fabrication de pains traditionnels. Faisant un geste avec ses mains comme pour montrer la variété de pains déposés les uns à côté des autres sur un stand bien garni, elle souligne que tous ces produits ont été créés par ses soins. Avec une pointe de mélancolie, sans pour autant s'apitoyer sur son sort, elle nous fait part des difficultés auxquelles elle a dû faire face tout au long de son parcours pour que son métier devienne plus ou moins rentable. Dans quelles conditions travaille-t-elle? Elle nous répond non sans regret: «A ce jour, je n'ai pas mon propre local, pourtant, l'Angem m'a fourni le matériel nécessaire mais à quoi bon?». Hassiba travaille aujourd'hui dans un siège de fortune à Arhat de la ville de Tipasa. Deux stands plus loin, nous rencontrons une autre promotrice du salon. Malika Matoub, dont la spécialité est celle des gâteaux traditionnels et orientaux. Elle expose de façon dynamique et allègre et pour elle les efforts ont très vite payés. «Avant de m'adonner à cette activité, j'étais enseignante, mais un jour, j'ai décidé de tout plaquer et d'ouvrir ma propre boutique et je ne regrette rien au contraire.» «Par ailleurs, en matière de matériel j'ai été ravitaillée par l'Angem, mon mari et moi, nous avons fait le reste.» Elle confie que cela fait 3 ans qu'elle travaille à son propre compte et qu'aujourd'hui, elle a pu créer de la main-d'oeuvre. Bien d'autres participantes à ce salon d'envergure encouragent d'autres femmes à faire de même, car cela ne tient qu'à elles. Elles mettent en avant les avantages des microcrédits qui aident beaucoup à se lancer, et cela même si le chemin est semé d'embûches, car la réussite n'en sera que plus satisfaisante.

Cette manifestation a regroupé quelque 100 promotrices bénéficiaires du dispositif du microcrédit, du territoire rural, des associations activant dans le domaine du développement social et de l'insertion par l'économique, notamment au profit des femmes et des organismes et institutions partenaires dans la mise en oeuvre du dispositif du microcrédit. Placé sous le thème «Femme rurale: acquis et défis». Pour marquer l'événement, d'autres activités sont programmées, telles que la sensibilisation à la constitution d'un réseau national des femmes rurales entrepreneuses et l'organisation d'ateliers-types d'études technico-économiques pour les femmes.