LE DOYEN DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE D'ALGER L'AFFIRME "Il n'y aura pas d'autre session"

Par Walid AÏT SAÏD -

Pas de troisième session pour le Dems! Le professeur Salah Eddine Ben Dib, doyen de la Faculté de médecine d'Alger est des plus affirmatifs: «Il n'y aura pas une autre date pour l'obtention du Dems, puisque les médecins résidents ont boycotté ces épreuves», a t-il déclaré, hier, en marge du boycott du Dems d'ophtalmologie. Le professeur Ben Dib va encore plus loin, qualifiant la poursuite de la grève d' «échec scolaire et d'abandon de poste». «Annoncer une année blanche n'est pas des prérogatives de la Camra, car une telle décision revient aux commissions pédagogiques et au ministère de tutelle», a-t-il indiqué. «Des mesures seront prises à l'encontre de ces boycotteurs», a t-il souligné. Le même responsable a déclaré que les étudiants de certaines spécialités comme la chirurgie dentaire et la pharmacie, «ont décidé de passer ces épreuves aux dates prévues».