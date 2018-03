19 MARS, FÊTE DE LA VICTOIRE Tizi Ouzou était hier au rendez-vous

Par Aomar MOHELLEBI -

Une vue de Tizi Ouzou

Plusieurs communes ont été au rendez-vous comme Aït Aïssa Mimoun, Boghni et Draâ El Mizan.

Hier, lundi, ils étaient nombreux, les citoyennes et les citoyens, à avoir fait le déplacement vers le cimetière des martyrs de Mdouha pour prendre part à la commémoration officielle du 56e anniversaire de la fête de la Victoire qui coïncide avec la date fort symbolique de la signatures des accords d'Evian, en 1962. Une forte délégation officielle était également au rendez-vous avec l'une des dates les plus importantes de notre glorieuse Révolution nationale et de notre histoire. Il y avait notamment, la présence de nombreux anciens maquisards à l'instar de l'ancien officier de l'Armée de Libération nationale, Ouali Aït Ahmed. La cérémonie s'est déroulée également en présence de veuves de chahids et des enfants de chahids ainsi que des enfants de moudjahidine. La délégation officielle, de son côté était conduite par le wali de Tizi Ouzou Mohamed Bouderbali, le maire de Tizi Ouzou, Ouahab Aït Menguellet et comprenait des élus et des députés de la région. Cette cérémonie a été l'occasion pour se recueillir à la mémoire des martyrs qui ont libéré l'Algérie du joug colonial grâce à leur combat et à leur sacrifice suprême. Par ailleurs, la célébration du 56e anniversaire de la signature des accords d'Evian et de la fête de la Victoire a été marquée par des activités organisées un peu partout dans la wilaya de Tizi Ouzou. En plus de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri qui a abrité conférences et expositions sur l'événement historique, plusieurs communes ont été au rendez-vous comme Aït Aïssa Mimoun, Boghni et Draâ El Mizan. Dans la commune de Aït Aïssa Mimoun, c'est l'Assemblée populaire communale en collaboration avec les comités de villages et l'Assemblée populaire de wilaya (APW) qui ont concocté un riche programme à cet effet. Hier donc, au chef-lieu de la commune de Aït Aïssa Mimoun (daïra de Ouaguenoun), les citoyens et les autorités locales se sont retrouvés devant le carré des Martyrs où une cérémonie de recueillement s'est déroulée avant qu'il ne soit procédé à la baptisation officielle d'un certain nombre de structures locales aux noms des martyrs de la localité, notamment au niveau du grand village Akaoudj. A Boghni et Draâ El Mizan aussi, les organisations des anciens moudjahidine et des fils de chahids en collaboration avec les élus locaux n'ont pas raté ce rendez-vous ave l'histoire. D'anciens maquisards ont été honorés pour la circonstance et des cérémonies de recueillement ont eu lieu au niveau des carrés des Martyrs de Draâ El Mizan. La région qui a enfanté non seulement Krim Belkacem, le grand baroudeur et signataire des accords d'Evian, mais aussi d'autres martyrs et anciens officiers de l'ALN comme Ali Mellah, Amar Ouamrane, etc. Enfin, à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri, au chef-lieu de wilaya, la commémoration de cet événement historique a été l'occasion pour l'animation d'une conférence-débat par Mohand-Saïd Akli, fils du colonel Mohand Oulhadj, qui avait remplacé le colonel Amirouche, Aït Hamouda à la tête de la Wilaya III historique après que le valeureux enfant de Tassaft Ouguemoun est tombé au champ d'honneur le 29 mars 1959 à Boussaâda.

L'orateur qui a publié, il y a quelques années, une biographie sur son père, a profité de cette occasion pour rappeler l'importance qu'il y a à produire le maximum d'écrits et de témoignages concernant la guerre de Libération nationale. L'intervenant est en outre revenu sur quelques détails concernant les préparatifs de la rencontre ayant abouti à la signature des accords d'Evian. Des accords ayant permis à l'Algérie et au peuple algérien de vaincre le colonialisme sauvage qui avait spolié les véritables propriétaires de cette terre, 130 ans plus tôt.