A ALGER, ANNABA, CONSTANTINE ET BATNA Les internes refusent de remplacer les résidents en grève

Les internes en médecine des CHU d'Alger, de Annaba, de Constantine et de Batna ont refusé hier d'assurer les tâches des médecins résidents en grève depuis quatre mois. Les internes en médecine ont observé des sit-in dans les CHU d'Alger, de Annaba, de Constantine et de Batna «en solidarité» avec les médecins résidents et pour exprimer leur «refus d'assurer les tâches de ces derniers dans les services hospitaliers», a précisé la porte-parole des internes en médecine, Sadja Messaoudi dans une déclaration à l'APS. Les internes «ne sont pas habilités à accomplir les tâches des médecins résidents», a-t-elle précisé, soulignant que «les médecins résidents qui ont reçu une formation spécialisée sont protégés par la loi contrairement aux internes en médecine qui ont encore un statut d'étudiant en formation».