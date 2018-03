TLEMCEN Ils enlèvent et violent une mineure

Les éléments de la sûreté de wilaya de Tlemcen ont réussi, dernièrement, à démanteler un réseau criminel composé de cinq personnes, auteures présumées d'enlèvement d'une mineure, a indiqué hier, la cellule de communication de la sûreté de wilaya dans un communiqué. L'opération a été déclenchée par les éléments de la 9e sûreté urbaine de Tlemcen, après qu'une dame, mère de famille, eut informé les policiers de la disparition de sa fille, âgée de 16 ans, qui a été enlevée par des inconnus dans l'intention d'attenter à sa pudeur, selon le communiqué. L'enquête a permis, le jour suivant l'enlèvement de la jeune fille et après qu'un citoyen du quartier de Oujlida, commune de Tlemcen eut informé la police qu'une mineure en compagnie d'un groupe de jeunes se trouvait dans une habitation du quartier, l'arrestation des membres de cette bande âgés entre 17 et 34 ans, dont une femme, a-t-on indiqué.

La jeune fille a été retrouvée dans l'habitation en question et a été auscultée par un médecin qui a confirmé qu'elle avait été victime d'abus sexuels. Les membres de cette bande ont été présentés par-devant le procureur de la République près le tribunal de Tlemcen, puis le juge d'instruction qui a placé quatre des mis en cause sous mandat de dépôt. Le cinquième, membre de cette bande, une femme, a été placée, quant à elle, sous contrôle judiciaire, a-t-on fait savoir de même source.