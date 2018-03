RENCONTRES RÉGIONALES SUR LA NOUVELLE ORGANISATION DU CURSUS D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL Mebarki recentre les objectifs du secteur

Par Hasna YACOUB -

Le thème de la déperdition scolaire est le noeud gordien de ces rencontres régionales.

Le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels tiendra aujourd'hui ses rencontres régionales d'information et de vulgarisation de la nouvelle organisation du cursus d'enseignement professionnel. L'événement est soutenu par la participation du ministre Mohamed Mebarki en apportant des éclairages quant à ce volet éminemment pédagogique. Ces rencontres seront l'objet de débat, par d'autres secteurs, qui ont trait au créneau de l'enseignement et la formation, le ministère de l'Education nationale est convié à travers ses responsables chargés de la pédagogie et la formation de participer à cette manifestation scientifique. La tutelle explique la tenue de ces rencontres régionales en indiquant que «dans le cadre de la vulgarisation de la nouvelle organisation du cursus d'enseignement professionnel, mise en oeuvre à l'occasion de la rentrée de la formation et de l'enseignement professionnels 2017-2018 et consacrée par le décret exécutif n°17-212, du 20 juillet 2017, fixant les modalités de création des diplômes sanctionnant les cycles de l'enseignement professionnel (...) avec les principaux acteurs impliqués dans l'opération d'information et d'orientation des élèves scolarisés, vers le cursus d'enseignement professionnel», précisent les services du ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels. Dans ce sens, le ministère veut mettre en place une nouvelle approche pédagogique visant à vulgariser le cursus de l'enseignement professionnel en optant por une conception plus souple et qui tient compte de la réalité scolaire des nouveaus stagiaires venant du monde scolaire sans avoir des notions claires sur le monde professionnel.

C'est ce défi que vient de lancer le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels dans le cadre de la nouvelle organisation du cursus d'enseignement professionnel. Les sources du ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels affirment que «ces rencontres, permettront aussi, de lancer un débat avec les conseillers à l'orientation du secteur, autour du problème de déperdition, en cours de formation, des élèves et des stagiaires de la formation et de l'enseignement professionnels», indiquent les sources de la tutelle.

Le thème de la déperdition scolaire est le noeud gordien de ces rencontres régionales dans la mesure où la vulgarisation du cursus d'enseignement professionnel est conçue pour la circonstance pour mettre en oeuvre une approche qui s'adapte avec le niveau actuel des candidats à la formation et l'enseignement professionnels. Les objectifs de ces rencontres régionales comme ils sont expliqués par les services du ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels, consistent à permettre aux différents acteurs participants de «disposer des informations nécessaires à l'orientation des élèves vers ce nouveau parcours d'enseignement professionnel, de diffuser en direction de leurs homologues à l'échelle locale, les différents supports d'information reçus, d'assurer une large diffusion de l'information sur le cursus d'enseignement professionnel, dans sa nouvelle organisation, au profit des élèves, de leurs parents et du grand public en général, d'orienter un débat sur le phénomène de déperdition des élèves et des stagiaires, en cours de formation et de proposer une démarche de travail permettant de prendre en charge ce problème», assurent les organisateurs de ces rencontres régionales d'information et de vulgarisation de la nouvelle organisation du cursus d'enseignement professionnel.