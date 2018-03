LA NOUVELLE ASSEMBLÉE DE TIZI OUZOU FACE À LA RÉALITÉ Les oppositions, le manque de foncier et quelques espoirs

Par Kamel BOUDJADI -

Le centre anticancer de Draâ Ben Khedda, la pénétrante à l'autoroute Est-Ouest et les nombreux barrages sont désormais lancés.

La session ordinaire de l'Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou, qui s'est tenue ces deux derniers jours, a été l'une des plus chaudes qu'a connues l'hémicycle Rabah Aïssat, ces dernières années. Elle a aussi et surtout donné un aperçu de ce qui attend cette APW fraîchement élue à la tête des affaires de la wilaya qui connaît le plus grand nombre de projets à l'arrêt, et le taux de consommation de budget le plus bas, au niveau national. Cette session a en effet eu le mérite de mettre au-devant de la scène des problèmes occultés, tellement les solutions étaient difficiles à trouver. Des solutions impossibles à mettre en oeuvre quand bien même elles sont trouvées. L'un de ces problèmes dans lequel se débat la wilaya est incontestablement celui relatif aux zones d'activité. Une quinzaine en tout dont la moitié n'a encore jamais conjugué le verbe «activer», même pas à un improbable mode conditionnel. En cause, des inconvénients que les élus devront lever durant ce mandat qui les attend. Ces cinq prochaines années seront, comme il fallait s'y attendre riches en débats très difficiles étant donné qu'elles seront marquées par des mesures d'austérité inéluctables. Dans leurs interventions, les élus ont donc beaucoup plus soulevé des problèmes qu'apporté des solutions. La difficulté apparaît d'autant plus que leurs prérogatives sont réduites. Ces deux journées ont montré par ailleurs l'apport considérable des services concernés à l'instar de la direction de l'industrie et des mines qui a récupéré plus de 60% du foncier industriel accaparé par des investisseurs fantoches. Après de nombreuses mises en demeure envoyées avec des propositions de collaboration afin que les concernés puissent lancer leurs projets sur les assiettes acquises, la direction n'a récolté que peu d'adhésions. Certains investisseurs ont même détourné ce foncier à d'autres fins qui ne faisaient point partie des cahiers des charges. Parmi les autres problèmes qui ont engendré le ralentissement de la machine économique dans la wilaya, les zones d'extension touristiques. Aucune n'est en service actuellement et donc non rentable économiquement. Par ailleurs, le côté jardin est aussi fleurissant de réalisations au bénéfice des populations. Malgré les entraves ayant été généralement l'objet d'oppositions, les pouvoirs publics ont quand même réussi à alimenter plus de 70% des foyers en gaz de ville. Beaucoup de villages qui souffraient jadis des tempêtes de neige, ont pu passer des hivers au chaud, grâce à ce service qui a atteint les cimes des montagnes du Djurdjura.

D'autres projets sont encore en voie de réalisation, malgré les retards accusés comme le centre anticancer de Draâ Ben Khedda, la pénétrante à l'autoroute Est-Ouest et les nombreux barrages qui sont désormais lancés. Enfin, notons que cette session ordinaire est l'une des premières que la nouvelle composante politique a eu à vivre. Les populations espèrent profondément que les élus de toutes les tendances politiques, y compris celles de l'opposition, puissent trouver des consensus pour le bien des populations. Un mode d'action différent, car les pratiques du passé ont montré leurs faiblesses avec les conséquences dramatiques de leur échec sur la vie des populations locales.