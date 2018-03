PLAN DE CIRCULATION ROUTIÈRE DANS LA CAPITALE 1500 feux tricolores seront installés

La circulation dans la capitale est infernale

L'entreprise mixte algéro-espagnole devra décongestionner à la fin de son projet, la capitale.

Dans le sillage de ses visites à travers la capitale, le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, a consacré hier sa visite spécialement aux projets relevant du secteur des transports.

L'entamant depuis la commune de Belouizdad, Abdelkader Zoukh a donné le coup d'envoi des travaux de mise en place du système de régulation de la circulation confié à l'entreprise mixte algéro-espagnole.

D'un délai de réalisation de 25 mois, le projet en question va concerner la mise en place de plus de 1500 feux tricolores, 1500 feux répétiteurs et des milliers de caméras de surveillance.

Ils seront installés selon les responsables de ladite entreprise, au niveau de 500 ronds- points à travers la capitale. Ce plan s'articule, selon les explications fournies sur place, sur trois systèmes: celui du contrôle (feux tricolores, feux répétiteurs, caméras de surveillance), système de collecte d'informations (détecteurs de véhicules) et celui de la diffusion d'informations (supports de communication).

Au cours de l'exposé, le wali d'Alger a insisté auprès des responsables de ladite entreprise de respecter les délais.

Après quoi, le wali, qui était accompagné d'une forte délégation de directeurs exécutifs, s'est rendu dans la commune de Bouzaréah pour lancer les travaux d'aménagement de carrefours et de placettes à Clairval-Chevalley.

Ce projet, qui revêt une grande importance selon les responsables de la direction des transports de la wilaya, va permettre de contenir le flux des véhicules provenant (de) et traversant la RN 41, le CW 45 et la route reliant Aïn Allah à Dély Ibrahim. Le projet contribuera aussi à l'embellissement de la zone. Abdelkader Zoukh mise beaucoup sur ce projet afin de procurer aux citoyens des localités périphériques et aux passagers une vue féérique. Poursuivant en outre son programme de visite, le wali d'Alger a procédé à l'inauguration d'un parking à étages et à une station urbaine (six destinations) au niveau de la commune d'El Biar. D'une capacité de 730 places, ce parking va permettre aux automobilistes de garer leurs véhicules et de contribuer à l'organisation de la circulation au niveau de la commune. Le projet est doté d'un restaurant et d'un sous-sol. Il est réalisé par une entreprise turque contre un montant de 1, 9 milliard de DA. Sa gestion sera confiée à la direction des transports de la wilaya d'Alger.

Selon Abdelkader Zoukh, le parking d'El Biar sera suivi de l'ouverture de plusieurs autres dans d'autres communes. Dans la foulée, le wali a cité celui de Kouba(800 véhicules), de Hydra 730 véhicules, d'El Madania (600 véhicules), de Bir Mourad Raïs (1000 véhicules,), de la Grande mosquée d'Alger(4000 véhicules).

La réalisation des parkings intelligents a suscité aussi l'intérêt des investisseurs. Il y a, selon le wali, quatre investisseurs privés qui sont en train de réaliser des parkings similaires.

La réalisation des parkings contribuera de façon substantielle, selon le wali, à la décongestion de la ville et à l'éradication des parkings sauvages. Se rendant par ailleurs à la commune de Ben Aknoun, Abdelkader Zoukh a procédé à la mise en service du dédoublement du boulevard Mustapha-Khalef.

Ce projet, qui fait partie du programme stratégique de la capitale, va venir, selon la fiche technique à bout des embouteillages caractérisant le centre-ville de Ben Aknoun et permettra également aux usagers de gagner beaucoup de temps. Pour le wali, le dédoublement des routes est l'une des meilleures façons de décongestionner la circulation.

Cela va aider également l'entreprise mixte algéro- espagnole dans son travail.



Aucun projet du LPA n'est lancé à Alger

S'exprimant lors d'une conférence de presse organisée en marge de sa visite sur le lancement du programme LPA au niveau de la capitale, le wali d'Alger a démenti formellement le lancement des projets selon cette formule. «Je n'ai donné aucune autorisation pour le lancement de ce projet», a-t-il dit. «Nous avons un problème énorme en foncier pour lancer maintenant ce projet», a-t-il expliqué. «Les P/APC ayant commencé la réception des dossiers des citoyens seront responsables de leurs décisions», a souligné le wali sur un ton menaçant. Interrogé par ailleurs sur la date du lancement de la 24ème opération de relogement, Abdelkader Zoukh a affirmé que cette opération n'est pas programmée pour l'heure. «Nous devons d'abord finaliser la 3ème phase de la 23ème opération qui a connu un retard en raison des conditions climatiques», dira-t-il. La wilaya d'Alger a pu récupérer 530 hectares depuis le lancement des opérations de relogement. Répondant à une question portant sur la préparation de la saison estivale, Abdelkader Zoukh a fait savoir qu'une commission est installée à cet effet au niveau de la wilaya.