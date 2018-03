APRÈS 20 ANS D'ATTENTE Le marché de gros de Tizi Ouzou inauguré aujourd'hui

Par Aomar MOHELLEBI -

Un marché de gros qui vient à point pour Tizi Ouzou

Cette infrastructure est dotée d'espaces de vente réservés aux grossistes en produits d'alimentation générale.

Le nouveau marché de gros de fruits et légumes de la wilaya de Tizi Ouzou sera enfin inauguré aujourd'hui, mercredi 21 mars, ont indiqué, hier, les ser-vices concernés. Il s'agit d'un des plus grands projets dont a bénéficié la wilaya de Tizi Ouzou, ces dernières années, faut-il le rappeler. Ce nouveau marché de gros est situé au niveau de la rocade sud, à moins d'un quart d'heure du chef-lieu de wilaya et à cinq minutes de la gare de transport public des voyageurs, interwilayas, de Bouhinoune. Pour rappel, ce marché de gros est le résultat et le fruit d'un investissement privé, encouragé par l'Etat. Il a fallu une attente de plus de deux décennies pour que ce projet voie enfin le jour au grand bonheur de toutes les parties concernées, à commencer par les commerçants grossistes, les détaillants, mais aussi le consommateur.

Ce dernier pourra, en effet, une fois le marché entré en service, acheter tous les produits à des prix moins chers, car les marges bénéficiaires des intervenants seront revues systématiquement à la baisse. Il y a lieu de souligner, en outre, que le nouveau marché de gros de Tizi Ouzou a été réalisé selon les normes. Il est de ce fait doté de toutes les commodités nécessaires pour permettre à cette activité commerciale de se dérouler dans le confort absolu et de façon légale.

Le marché de gros, qui sera donc inauguré aujourd'hui, est doté des espaces communs, de 48 carreaux réservés aux mandataires, ainsi que de 200 espaces consacrés aux saisonniers.

Le marché de gros dispose de plusieurs espaces de stationnement, d'une balance, ainsi que de nombreuses infrastructures de service à l'instar de restaurants, cafétérias et même d'un motel.

Le marché de gros est doté d'espaces de ventes réservés aux grossistes en produits d'alimentation générale qui sera mis en activité très prochainement, apprend-on. Il y a lieu de préciser par ailleurs, que ce marché de gros profitera énormément au consommateur car, une fois mis en service, il limitera de manière considérable la spéculation, mais aussi mettra un terme à la chaîne des intermédiaires qui font la pluie et le beau temps, concernant les prix des fruits et légumes. Il faudrait s'attendre à une baisse considérable des prix de ces produits alimentaires dans les tout prochains jours.

Ce marché, premier du genre dans la wilaya de Tizi Ouzou, sera un moyen d'instaurer un contact direct et permanent entre le producteur d'une part, et le commerçant, d'autre part.

Chose qui aura une répercussion non négligeable sur les prix, car les marges bénéficiaires seront réduites de manière automatique. En outre, le marché de gros de la wilaya de Tizi Ouzou, situé sur la RN 12, route reliant la ville de Tizi Ouzou à Azazga à d'autres grands chefs-lieux de daïras comme Aïn El Hammam, Azeffoun, Larbâa Nath Irathen Aïn El Hammam, les Ouadhias, Ouacifs, Fréha... permettra la création de 100 nouveaux postes de travail directs, sans compter les emplois indirects, notamment dans le domaine du transport.

Le marché de gros de Tizi Ouzou va désormais abriter les grossistes qui activaient jusque-là, dans des conditions très difficiles, dans les deux localités de Tadmaït et Tala Athmane.

Il y a lieu de souligner enfin que le nouveau marché de gros s'étale sur 12 hectares et pourrait de ce fait accueillir plus de 3 000 personnes par jour et 1 000 véhicules.