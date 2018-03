L'INFLATION MOYENNE ANNUELLE À 4,9% JUSQU'À FÉVRIER 2018 Baisse générale des indices des prix

Par Abdelkrim AMARNI -

La variation mensuelle a été de -0,6%.

L'évolution des prix à la consommation en rythme annuel a été de 4,9% jusqu'à février 2018, a indiqué l`Office national des statistiques (ONS).

Cette évolution des prix à la consommation en rythme annuel jusqu'à février 2018 est le taux d'inflation moyen annuel calculé en tenant compte des 12 mois allant de mars 2017 à février 2018 par rapport à la même période précédente (2016/2017).

La variation mensuelle des prix à la consommation en février 2018, a été de -0,6%. Elle représente l`indice brut des prix à la consommation en février par rapport à janvier 2018. En termes de variation mensuelle et par catégorie de produits, les prix des biens alimentaires ont connu une baisse de 1,9% en février comparativement à ceux de janvier 2018.

A titre d'exemple, les prix des produits agricoles frais ont enregistré une baisse de 3,5%, particulièrement la viande blanche (-8,3%) et les légumes (-5,7%).

De même, que les prix des produits alimentaires industriels dans l'agro- alimentaire, qui ont enregistré une baisse, quoique légère, de 0,4%, entraînés par la chute des prix des légumes secs (-9,6%).

Concernant les prix des produits manufacturés, ils ont connu une légère baisse de 0,1%. Par contre, les prix des services ont observé une hausse de l'ordre de 1,8%.

Par groupe de biens et services, une augmentation des prix a touché les logements et les charges (+0,9%), les transports et communications (+1,1%) et ceux de la santé et de l'hygiène corporelle (+0,8%). En revanche, les prix de l'habillement - chaussures ont baissé de 0,8% alors que le reste s'est caractérisé par des variations modérées.

Dans toute cette cascade officielle de chiffres reflétant une baisse relative «comptable», le citoyen lambda constate, lui, une hausse insidieuse de tous les produits. On peut citer sans risque de se tromper, la majoration des produits laitiers (yaourts, beurre) et dérivés ainsi que ceux des transports du secteur privé pour ne citer que ceux-là. Faut-il également parler des services, dont les tarifs postiers, et autres prestations générales. Pour rappel, la loi de finances 2018 prévoit une inflation de 5,5%.