SALON INTERNATIONAL DES SYSTÈMES DE L'ANTI-INCENDIE La sécurité tient Salon à Alger

Par Ilhem TERKI -

«Ce salon sera l'occasion pour les institutions publiques et privées, les professionnels du secteur ainsi que les industriels d'échanger leurs expériences et savoir-faire», ont révélé les organisateurs.

La première édition du Salon International des systèmes de sécurité, protection de l'environnement et de l'antiincendie se tiendra la semaine prochaine, à Alger du 26 au 29 mars (au Centre international de conférences Abdelatif Rahal (CIC). «Ce salon, qui accueillera une cinquantaine d'exposants, sera l'occasion pour les institutions publiques et privées, les professionnels du secteur ainsi que les industriels d'échanger leurs expériences et savoir-faire sur les questions de la sécurité du personnel sur son lieu de travail, de la protection des biens et de l'environnement», a indiqué Samira Lebib, directrice du projet.

A ce propos, plusieurs secteurs d'activités seront présents lors du 2spro à l'instar de la sécurité au travail, représentée en amont par la prévention et en aval par la protection et secours.

La même responsable a souligné, dans ce sens, que le salon accueillera aussi des spécialistes du secteur de la protection et secours tels que les domaines de la contamination, de l'évacuation, de l'hygiène et de la protection des travailleurs. Elle fait savoir que ce Salon «sera l'occasion pour le work wear (habillement professionnel) d'exposer des modèles d'accessoires, des vêtements professionnels et autres».

On note qu'un thème d'actualité sera, également, largement diffusé grâce à des professionnels des risques naturels et de la protection de l'environnement. «Parmi les exposants figureront des représentants de la sismologie et géologie, des énergies renouvelables et du recyclage des déchets», précise Mme Lebib. En outre, les organisateurs de ce salon, mettent l'accent sur le fait, que cet événement sera consacré à la protection anti-incendie dans ses différentes fonctionnalités à savoir: «l'extinction fixe et mobile, la maintenance, la détection incendie, le contrôle et réglementations». Cette démarche rentre dans le cadre de la prévention et sensibilisation contre les incendies et les feux de forêts, qui depuis quelques années sont devenus une vraie menace!

Dans le même contexte, on rappelle que le salon qui aura lieu la semaine prochaine accueillera des exposants de la lutte contre la malveillance qui sont spécialisés dans le «cloud, les contrôles d'accès, la cybersécurité, la détection d'intrusion et la sécurité intégrée», selon la même responsable, qui précise qu'afin de sensibiliser davantage sur la question des Systèmes de sécurité et de la protection de l'environnement, plusieurs conférences seront organisées durant cet évènement. On note, entre autres que les sujets abordés durant ces rencontres sont liés directement aux systèmes de gestions des urgences et des situations de crise, la sécurité incendie, l'environnement, les risquessismiques,...etc!

Enfin, la directrice du projet envisage qu'environ 3000 à 4000 visiteurs seront au rendez-vous...