REFUS DE DISPENSER LES COURS DE RATTRAPAGE Le Cnapeste s'explique

Par Madjid BERKANE -

La décision a été prise, selon le syndicat, suite à «l'entêtement du ministère quant à la décision de la ponction sur salaires».

La décision du Cnapeste de refuser le rattrapage des cours perdus en raison de la grève durant ces vacances de printemps n'a pas été prise de bon coeur. Selon le porte-parole de ce syndicat, Messaoud Boudiba, qu'on a interrogé hier à ce sujet, la décision a été prise suite à l'entêtement du ministère quant à la décision de ponction sur salaires. «C'est le ministère qui ne veut pas qu'on rattrape les cours. Il ne nous a demandé de rattraper les cours qu'après avoir opéré les ponctions sur salaire», a-t-il précisé. «Certains enseignants n'ont pas perçu leurs salaires depuis des mois de grève», souligne-t-il, précisant que «les enseignants sont aussi des pères et mères de familles». Avant d'ajouter «que cela est tout simplement une provocation». Questionné sur certains enseignants adhérents au Cnapeste qui sont en train de donner des cours de rattrapage aux élèves dans certains établissements, Messaoud Boudiba a précisé qu'il ne s'agit pas de rattrapage des cours, mais ce sont des cours de soutien. «Les enseignants qui sont en train de le faire, il le font à titre bénévole», a-t-il indiqué. Les cours de rattrapage ne peuvent pas se faire par ailleurs, fera remarquer le porte-parole du Cnapeste. «Le facteur temps ne le permet pas aussi», dira-t-il. Interrogé en outre pour savoir si tous les enseignants adhérents au Cnapeste ont pu rejoindre leurs établissements après les décisions de radiation prises à leur encontre, notre interlocuteur a souligné que tous les enseignants ont été réintégrés dans leurs postes. La réticence qu'ont exprimé certains chefs d'établissements dans la wilaya de Blida a été vite écartée après notre intervention», soulignera-t-il. Pour ce qui est du report de l'examen du bac pour après le mois de Ramadhan, le porte-parole du Cnapeste a fait remarquer que la décision a été prise de façon unilatérale par la tutelle. «Aucun enseignant n'aura été consulté à ce sujet.» «La consultation dont a parlé la ministre n'aura servi qu'à l'effet médiatique», a-t-il déploré. Le Cnapeste est, selon Boudiba, contre le report du bac. «Au Cnapeste, nous sommes contre le report du bac, car la date de son déroulement n'arrangera pas tous les élèves et les enseignants, particulièrement ceux du sud du pays», a-t-il tranché. Pour rappel, la décision du report du bac dont la consultation des élèves, des enseignants et des chefs d'établissements a été lancée le 12 mars dernier sur le site de l'Onec pour une durée de 48 heures, a été prise selon la ministre de l'Education Nouria Benghebrit suite aux résultats de la consultation. Selon la ministre il y a plus de 71% des consultés qui ont dit oui pour le report dudit examen.

La proposition du report du bac qui a plu aussi aux parents d'élèves, a été faite selon Nouria Benghebrit, dans le but d'éviter aux élèves la canicule et la soif du Ramadhan. Ce mois ne rime pas, faut-il le dire en Algérie, avec l'activité. Ce report permettra aussi aux élèves de pouvoir rattraper certains cours perdus. Au sujet des épreuves du bac, la ministre de l'Education nationale a fait savoir avant-hier que les examens ne porteront que sur les cours effectivement dispensés. «Les candidats n'ont pas à s'inquiéter à ce sujet», a-t-elle déclaré.