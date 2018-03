ALORS QU'IL LANCE UN NOUVEAU PRODUIT Faderco confirme son statut d'exportateur

Le producteur national Faderco innove et lance un nouveau produit à l'usage des mamans algériennes. Ce groupe industriel algérien emploie directement plus de 1600 personnes et quelque 8 000 autres de manière indirecte. Il se targue de couvrir aujourd'hui 80% de la demande nationale grâce à une production annuelle de dizaines de milliers de tonnes de bobines- mères de papier cellulose. Il confirme, désormais, son statut d'exportateur de produits finis à base de pure ouate de cellulose en étant déjà présent dans de nombreux pays africains, mais également au Maghreb et en Europe. Il a été gratifié à ce titre du trophée de l'export.

C'est dans ce contexte dynamique que Faderco, leader de l'industrie de l'hygiène corporelle en Algérie, lance «Bimbies confort», un nouveau produit de changes infantiles développé après un important travail de recherche et d'écoute de plus de 1600 mamans algériennes. «Ces nouveaux produits ne coûteront pas plus cher que les classiques Bimbies.» confirme Nazim Mokrani, responsable planification et stratégie.

Le même intervenant précise que cette nouveauté est le fruit de nombreux partenariats avec des firmes étrangères. Soucieux de comprendre ce qu'attendent les mamans d'une marque de couches et de cerner l'évolution de leurs besoins, le groupe Faderco a réalisé une étude de grande ampleur en collaboration avec l'institut international TNS, poursuit-on encore.

Après deux ans de recherche et développement, Faderco a pu ainsi exploiter les résultats de cette étude pour concevoir un produit premium intégrant les dernières évolutions technologiques, comme le mécanisme «duo absorb» qui garantit une vitesse d'absorption de 23 secondes ou encore l'utilisation d'un tissu supersoft pour les couches des nouveau- nés.

Ce produit testé en Allemagne et certifié Dermatest sera fabriqué dans le complexe industriel de pointe de Faderco, à Sétif, à l'est du pays. Avec cette démarche inédite, alliant l'écoute attentive de ses consommateurs à l'innovation industrielle, Faderco confirme ainsi sa volonté d'accompagner au plus près les mamans dans la compréhension des besoins de leurs bébés, dans un contexte où la transmission générationnelle mères-filles est moins présente dans la société. Rappelons que le groupe Faderco apporte un nouveau regard sur une industrie porteuse pour l'export et la représentation de l'Algérie en tant qu'acteur majeur de l'industrie papetière. Grâce à ses unités de production, il couvre un pourcentage conséquent de la demande nationale du marché en produits d'hygiène à base de pure ouate de cellulose.