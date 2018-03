ANNABA Sidi Amar n'en sera que plus belle

Par Wahida BAHRI -

Déçu du cadre de vie déplorable dans cette commune, le chef de l'exécutif de Annaba, mobilise tous les secteurs pour remédier à une situation aux risques démesurés.

«Vaut mieux tard que jamais», un adage qui signifie bien son sens. La commune de Sidi Amar, regroupant plusieurs localités, est la plus repoussante en matière d'hygiène. Avec une forte densité d'habitants, la commune de l'acier tient dur comme fer, à son titre de commune insalubre. Affichant un environnement aussi dégradé que sale, Sidi Amar, issue de la masse ouvrière du complexe sidérurgique d'El Hadjar, s'est transformée en cité dortoir qui ternit l'image de marque de Annaba. Situation convient-il de le signaler, due, outre, à l'incivisme de ses habitants, à l'indifférence des autorités communales qui se sont succédé durant les 15 dernières années. Au sein d'un environnement le moins que l'on puisse qualifier d'invivable, prolifère le je m'en foutisme des populations et la poussée effrénée des commerces illicites, les kiosques entre autres. Situation accentuée par l'état déplorable de la chaussée de la quasi-totalité de la commune, grignotée par l'ouverture de commerces, cautionné par la délivrance inappropriée de registres du commerce. Un point sur lequel les pouvoirs locaux ferment l'oeil, notamment pour les commerces, situés au rez-de-chaussée, transformés en magasins dans une impunité absolue. Cette dernière renseigne sur l'absence totale de l'Etat, face à un diktat imposé par la force, par ces présumés citoyens, qui ne reculent devant rien. Cette frange de la population à Sidi Amar s'adonne à tout ce qui est interdit par les lois de la République, mettant ainsi toutes les institutions de l'Etat devant le fait accompli. Un constat qualifié par plus d'un, de résidus d'une gestion boîteuse de tant d'années.

Aujourd'hui, il semble que cet état de fait fait l'objet d'une prise en main, avec le lancement d'une vaste opération de toilettage. Un processus qui, au vu des directives et instructions du wali de Annaba va impliquer tous les secteurs. Depuis les services municipaux, associations et comités de quartiers, jusqu'aux secteurs du logement, religieux et éducatif, en passant par la Protection civile, la direction des forêts et même les scouts musulmans algériens, tout le monde est appelé à mettre la main à la pâte. Cette opération d'envergure verra la mobilisation d'importants moyens humains et matériels surtout. Dans ce sens, se sont portés volontaires les détenteurs de crédits Cnac et Ansej, qui devront mettre à la disposition de l'opération, leurs matériels à l'image des camions nacelles entre autres. Pour mener à bien l'opération de lifting, la daïra d'El Hadjar dont dépend la commune de Sidi Amar, a dû recourir à son découpage en 18 secteurs. C'est ce qui a été retenu, lors de la réunion organisée, en présence du wali au siège de l'APW de Annaba.

Le commis de l'Etat qualifiant d'inadmissible la situation, a convoqué en urgence, tous les responsables tous secteurs, confondus, en vue de l'amorce de l'opération de nettoiement avec toutes les directives et les recommandations. Le chef de l'exécutif était le premier à avoir qualifié la situation de répugnante. L'insalubrité règne en maîtresse des lieux à Sidi Amar, l'hygiène dans cette commune et toutes les localités dépendantes est déplorable. A chaque halte, le chef de l'exécutif de la wilaya de Annaba, n'a cessé de manifester sa déception de cet état déplorable, pour le commun des humains. Mohamed Salamani a, outre l'appel lancé en direction des imams, pour orienter leurs prêches vers la sensibilisation des fidèles à participer à l'action, porté pour responsable tout un chacun, afin de protéger les enfants des maladies contagieuses.

Le responsable a fait savoir qu'il n'y a plus de place pour le bricolage. Ce dernier notons-le, devenu une tradition pour les élus communaux qui, le plus souvent, se targuent du chaulage comme entretien du cadre de vie.