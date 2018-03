POUR FINANCEMENT DE GROUPES TERRORISTES 4 ans de prison pour l'ex-maire de Stah Kendis

Par Wahida BAHRI -

Le représentant du ministère public a requis une peine de 20 ans de réclusion pour tous les mis en cause dans cette affaire, assortie d'une amende de 500 000 DA

La cour criminelle de la wilaya de Tébessa siégeant en session ordinaire, a prononcé très tard dans la soirée d'hier, la peine de 4 ans de prison ferme à l'encontre de l'ex-maire de la commune Stah Kendis, daïra d'El Eugla, wilaya de Tébessa et un

autres coaccusé, reconnus coupables de financement des groupes terroristes armés. La même instance a, pour les mêmes faits, condamné à 6 ans de réclusion criminelle deux autres mis en cause.

L'affaire remonte à l'année 2016, lorsque les informations parvenues aux services de sécurité, faisaient état de collecte de fonds, par l'un des accusés. Ce dernier n'était autre que le frère d'un terroriste qui finançait les hordes terroristes, activant dans le sud-ouest de Tébessa, depuis El Eugla jusqu'aux frontières de la wilaya de Khenchela. Les investigations menées dès lors par les services de sécurité, ont abouti à son arrestation en flagrant délit de transport de divers produits alimentaires. Il passera aussitôt aux aveux, faisant fi du lien familial et sentimental à l'égard de son frère terroriste pour justifier son acte.

Appelé à la barre, l'ex-P/APC de Stah Kendis, a réfuté en bloc tous liens dans cette affaire de financement des groupes terroristes. Ce dernier a déclaré être victime d'une vengeance orchestrée, par le frère du terroriste, contre sa personne et que tout le long de sa mandature, il n'a rien commis d'irréprochable.

Idem pour les autres mis en cause, qui, en dépit des preuves, apportées, par l'instance juridique, ont également nié leur implication dans cette affaire. Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public et, sur la base des PV d'audition des prévenus, lors de l'enquête, a démontré leur implication directe dans cet acte, qu'il qualifie de criminel.

Il a requis pour cela, la peine de 20 ans assortie d'une amende de 500 000 DA, pour les accusés. Après une longue délibération, l'ex-maire de Stah Kendis et le frère du terroriste ont été condamnés à 4 ans de prison ferme, les deux autres à 6 ans.