MÊME SI LA PRATIQUE DE LA FOI EST MISE EN EXERGUE C'est surtout très... lucratif!

Par Walid AÏT SAÏD -

«Hidjra» en Algérie, argent garanti! Lors de notre enquête, les personnes rencontrées, qu'elle aient été citées dans l'article ou non, ont toutes mis en avant le fait que la «hidjra» était un moyen pour elles de vivre leur foi librement et sans pression. «Salam alikoum j'ai fait aussi la 'hijra'', c'est ma 6e année en Algérie, je vous le conseille, nous vivons pleinement notre foi et enfin ici, la femme se repose et s'occupe de sa famille sans se soucier d'autre chose elle a moins de responsabilité qu'en France!», affirme par exemple un «mouhadjire». Néanmoins, ces derniers finissent tous par avouer, à demi-mot certes, que ce retour aux sources était des plus lucratifs. «Avec nos économies, on peut ouvrir un commerce au bled qui nous rapporte gros, alors qu'en Europe cela nous suffit à peine pour vivre», avoue un «frère». Ce dernier qui semble s'être laissé prendre au jeu des révélations fait aussi savoir que ses amis et lui avaient un pied ici et là-bas! «On repart tous les deux à trois mois pour encaisser notre RMI (allocation chômage), dont une grande partie est revendue au marché noir. Cela nous permet de vivre aisément au bled», assure-t-il en bottant en touche la question de la «halalité» d'une telle pratique. En fait, la «hidjra» semble être un bon créneau de commerce qui profite à tous. Les sites qui s'y sont spécialisés, offrent des services bien évidemment payants. Néanmoins, dans leurs forums, on remarque que toutes les discussions tournent autour de l'argent, et du commerce. La création de richesse, il faudra y revenir après... Pour inciter à suivre le chemin de la «hidjra», une femme appelle ses «soeurs» et leurs maris à... commercer. «Le commerce, il n'y a que ça qui marche. Il reste plein de choses à faire en Algérie et le pays est en plein développement, il y a beaucoup de marchés à conquérir «bi idhniLlah», mais il faut avoir d'avance un peu d'argent pour se lancer. Métiers pour les soeurs: coiffeuse, esthéticienne, couturière, ça marche vraiment beaucoup ici incha'Allah. Pour les frères, il y a tout ce qui concerne la boulangerie/pâtisserie «incha'Allah». Dans un autre site, un «mouhadjire» résume simplement la situation. «Celui qui possède un savoir-faire européen, peut facilement exporter son talent au bled...Succès garanti si Allah le veut...», assure-t-il avec beaucoup d'ambition...