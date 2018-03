20.000 LOGEMENTS SERONT LIVRÉS LE 16 AVRIL À SIDI ABDALLAH Aadl 1: enfin le bout du tunnel?

Par Walid AÏT SAÏD -

Les souscripteurs «Aadl 1» sont en train d'être logés les uns après les autres

Le ministre en charge du secteur promet que tous les souscripteurs de l'Aadl 1 seront logés avant la fin de l'année. Place à la deuxième saison...

Le mauvais feuilleton «Aadl 1» va-t-il enfin connaître son épilogue? Le ministre de l'Habitat a promis que cet «épineux» dossier sera réglé avant la fin de l'année. En effet, Abdelwahid Temmar s'engage à ce que la majorité des souscripteurs Aadl 1 emménagera dans ses appartements flambant neuf avant la fin du Ramadhan. Les quelques souscripteurs restants auront leurs logements au fur et à mesure.

Il révèle dans ce sens que la première étape de cette «mission commando» débutera le 16 avril prochain. Il annonce ainsi une «méga opération de distribution au profit des souscripteurs 2001-2002 de la capitale pour cette date symbolique, qui coïncide avec la Journée nationale du savoir. «20.000 logements seront distribués le 16 avril prochain au niveau du nouveau pôle urbain de Sidi Abdallah au profit des souscripteurs Aadl 1», a-t-il annoncé en rappelant que ce sera la plus grande opération du genre. L'Aadl 1 verra-t-il enfin le bout du tunnel?

Le ministre, qui reconnaît l'existence de graves retards dans l'Aadl 1, soutient que ces derniers sont dus aux infrastructures d'accompagnement qui devraient être terminées dans les plus brefs délais. De quoi donc rassurer les «Aadlistes 1». Pas vraiment, car, cela fait plus de 15 ans que les responsables les nourrissent de fausses promesses. Chaque année, on leur annonce la fin de leur calvaire! «Ne vous inquiétez pas, vous allez être logés cette année», est la phrase type que leur ont répétée les ministres qui se sont succédé à la tête du secteur. Mais ils se rendent vite à l'évidence que ce sont des promesses sans lendemain, puisque les années passent, sans que le doux espoir d'un toit pour eux et leurs enfants ne se concrétise. Ils ont eu droit aux «amuse-gueules» des pré-affectations pour les faire patienter, tout comme le paiement des tranches. En vain. Lassés qu'on leur vende du rêve, ils protestent alors régulièrement pour faire entendre leurs voix. Néanmoins, cette fois-ci, il semblerait que ce soit effectivement la bonne. Car, depuis presque une année, ils reçoivent enfin les clés du... bonheur! Les souscripteurs «Aadl 1» sont en train d'être logés les uns après les autres. Les travaux des 230.000 logements Aadl qui étaient en cours de réalisation l'an dernier, avancent bien.

L'opération du 16 avril prochain en est la meilleure preuve! Surtout qu'elle concerne la capitale, qui reste la région la plus touchée par les retards, ce qui fait qu'une grande partie des «retardataires» vont avoir leur appartement. Dans ce sens, il ne devrait rester qu'une «poignée» qui sera facile à «caser».

Une bonne nouvelle donc pour les souscripteurs «Aadl 1» mais aussi l'«Aadl 2» dont le tour viendra après que la page de leurs «aînés» aura été tournée. Souhaitons-leur qu'ils ne vivent plus le même cauchemar...