ALGER Par amour, le chômeur se jette dans l'oued!

L'amour peut pousser au suicide, et pas que dans Roméo et Juliette! C'est comme avec la triste histoire d'un jeune Algérois qui a tenté de se donner la mort car il avait compris qu'il n'épouserait pas sa bien-aimée.

On est dimanche 19 mars 2017, il pleut à torrents sur Alger et ses environs. Une ambiance romantique qui n'améliore pas l'état d'esprit de ce jeune trentenaire à qui on venait de refuser la main de celle qu'il aime, pour la simple raison qu'il était...chômeur. «Reste-t-il un sens à la vie sans elle?», s'est-il demandé avant de se rendre à ce que certains qualifient de la Seine d'Alger, avec quelques odeurs en plus, à savoir oued El Harrach. La crue était à son summum! Après quelques minutes d'hésitation, il finit par sauter dans cet oued des plus pollués.

Des passants voient la scène, ils réussissent à lui venir en aide. Il est transféré en urgence à l'hôpital, où on lui sauve la vie mais pas... le coeur!