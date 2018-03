11ES JOURNÉES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DE SONATRACH Sonatrach face aux défis de la transition énergétique

Par Bouzid CHALABI -

La 11ème édition des Journées scientifiques et techniques de Sonatrach prévue du 16 au 19 avril prochain à Oran, s'annonce des plus prometteuses si l'on en croit le riche programme qui a été retenu tout au long de cet événement sous le thème central «Innovation et partenariat dans un contexte mondial de transition énergétique». L'édition de cette année se singularise par rapport aux précédentes par la présence de tous les premiers responsable de grands groupes partenaires de la compagnie Sonatrach. Il s'agit selon un communiqué de Sonatrach, des P-DG, respectivement, de Total (France), Patrick Pouyanné, de ENI (Italie), Claudio Descalzi, de Cepsa (Espagne), Pedro Miro et de Weatherford International (Etats-Unis), Mark McCollum. Toujours au registre de la participation, Sonatrach indique dans un communiqué que plus de 1 300 participants prendront part à cet événement que va abriter le Centre des conventions, dont 314 intervenants nationaux et étrangers, venant de 16 pays. Ces journées scientifiques et techniques porteront sur 11 thèmes couvrant l'ensemble des métiers de l'industrie pétrolière et de services. Il est mentionné que 35 sessions de présentations orales, sept tables rondes, cinq sessions d'expertise, trois sessions KeyNote, trois sessions d'animations spéciales et trois sessions de communications posters se tiendront durant ces trois jours.

Les organisateurs indiquent par ailleurs qu'en marge de ces journées, une 3ème édition d'ExpoSciences sera organisée avec la participation de plus d'une centaine de sociétés pétrolières et parapétrolières ainsi que des universités et des centres de recherche. On apprendra également que l'objectif de ces 11es JST est «la réalisation d'une édition à la hauteur des défis et de la dynamique actuelle de Sonatrach et l'accompagnement du changement positif induit par les projets structurants en cours», tels la stratégie de Sonatrach à l'horizon 2030 (SH2030), le système d'information et l'e-learning», précise la même source. Il est mentionné dans le communiqué que l'échange, le partage et la valorisation de l'excellence demeurent les maîtres-mots des JST de Sonatrach, qui constitueront aussi «l'opportunité pour se projeter qualitativement dans le futur, à la lumière des mutations géostratégiques en cours et des avancées technologiques», explique Sonatrach.

Autres objectifs de ces journées scientifiques, selon les organisateurs, c'est de permettre aux cadres de Sonatrach ainsi qu' à la communauté scientifique, nationale et internationale, de débattre des derniers développements et innovations, face aux défis de la transition énergétique.