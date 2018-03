DÉFICIT COMMERCIAL, INFLATION MAÎTRISÉE, PRIX DU PÉTROLE EN HAUSSE... La crise est-elle derrière nous?

Par Mohamed TOUATI -

Une opportunité pour que le gouvernement hâte les réformes engagées pour sortir de la dépendance aux hydrocarbures à moins qu'il ne soit tenté de s'endormir sur ses lauriers.

Les choses vont mieux. Beaucoup mieux. Ce n'est certainement pas le moment de baisser les bras et de se laisser aller à un optimisme béat.

Une position qu'ont adoptée bien des exécutifs confrontés à des situations identiques que traverse le pays aujourd'hui. Une erreur à ne plus commettre.

L'amélioration de la situation financière du pays est palpable. Notoire. C'est incontestable.

Le déficit commercial tend à l'équilibre. Il s'est considérablement réduit. 96% pour les deux premiers mois de l'année. 97 millions de dollars contre 2,33 milliards de dollars pour la même période l'an dernier. Une embellie qui est due à la spectaculaire remontée des prix du pétrole qui ont débuté l'année à plus de 66 dollars à Londres. Ils ont maintenu le cap pour toucher la barre des 70 dollars qu'ils ont en ligne de mire à nouveau aujourd'hui. Ne baissant pied qu'à de rares fois, mais sans jamais plonger sous les 60 dollars.

Pas plus loin qu'hier, vers 14h35 à Alger, le baril de Brent de la mer du Nord affichait 69,75 dollars. Soit 84 cent de plus que la veille. A la même heure le baril de light sweet crude se négociait à 64,97 dollars à New York enregistrant un gain de 0,67 dollar par rapport à la séance de jeudi. Cette bonne tenue des cours de l'or noir si elle venait à persister permettrait sans coup férir à l'Algérie de souffler à nouveau. De ne recourir à la planche à billets que modérément.

Le financement conventionnel étant réputé être créateur d'inflation. Une crainte soulevée par la délégation du Fonds monétaire international qui a séjourné tout récemment à Alger. Une option du gouvernement vue d'un mauvais oeil par les experts de l'institution de Bretton Woods. Une inflation qui pour le moment donne l'impression d'être maîtrisée. Elle s'est élevée à 4,9% à la fin du mois de février 2018. Se situant sous les prévisions de la loi de finances 2018 qui l'a fixée à 5,5%. Une opportunité pour que le gouvernement hâte les réformes engagées pour sortir de la dépendance aux hydrocarbures à moins qu'il ne soit tenté de s'endormir sur ses lauriers. A titre d'exemple, il y a une probabilité sérieuse pour que soient levées certaines mesures prises dans le cadre de la limitation des importations qui n'ont pas été accueillies favorablement.

Le gouvernement franchira-t-il le pas? La question est posée. La démarche serait cependant «suicidaire». La crise financière a certes baissé d'intensité, mais la situation demeure fragile. L'Algérie a grillé ses cartouches.

L'«arsenal financier» qu'elle s'est constitué grâce à des niveaux record des prix du pétrole s'amenuise. La fabuleuse manne pétrolière qui avait atteint 193,269 milliards de dollars fin juin 2014 pourrait se situer désormais autour des 97 milliards de dollars.

Le Fonds de régulation des recettes a quant à lui connu un enterrement de première classe. Le pays ne demeure pas pour autant sans munitions, mais reste tributaire de son pétrole. Les revenus qu'il en tire représentent l'essentiel de ses ventes à l'étranger. Plus de 95%. Le secteur des hydrocarbures constitue le poumon de l'économie nationale. Lorsque les cours de l'or noir virent au vert comme c'est le cas à l'heure actuelle on peut voir l'avenir sereinement. Les prix du pétrole qui ont évolué pratiquement tout le long de ces deux premiers mois de l'année largement au-dessus des 60 dollars ont servi à limiter les dégâts. Peut-on affirmer pour autant que la crise est derrière nous? C'est sans doute un peu trop tôt pour le dire.

Une raison suffisante pour redoubler de vigilance et ne pas baisser la garde jusqu'à ce que le modèle de croissance économique pour lequel a opté l'Algérie donne ses fruits. Tant que le pays restera chevillé à son pétrole, toute «victoire économique» n'aura qu'un goût d'éphémère...